Stovky dětí zamíří za pár dní poprvé do školních lavic. Stejně jako v minulých letech ani letošní prvňáci nebudou ochuzeni o to, že u své školní premiéry budou mít své nejbližší. Oproti jiným rokům budou ale ve školách platit přísnější pravidla.

K blížícímu se školnímu roku vydalo ministerstvo školství metodický pokyn, který se týká i pohybu cizích osob ve školách. Doprovodů prvňáků by se ale toto omezení dotknout nemělo. „To bychom rodičům ani dětem nemohli udělat, abychom je první den s prvňáčky nepustili do školy. Je to pro ně významný den. Předem jsme je ale upozornili na to, že budou muset mít roušky,“ řekl ředitel děčínské základní školy na Máchově náměstí Martin Lána.

Pro ty, kteří by si vlastní roušku zapomněli vzít, bude mít škola připravené jednorázové ústenky.

V průběhu školního roku ale rodiče kvůli omezení rizika případné nákazy do školy přístup mít nebudou. Takové omezení bude pro školu znamenat větší nároky. Musí totiž například zajistit provoz na recepci, kde se budou rodiče hlásit. Přímo u vchodu má škola už nyní nainstalované bezdotykové zásobníky dezinfekce, kterou musí každý příchozí použít. Včetně rodičů, kteří půjdou příští týden v úterý s prvňáčky do tříd. Ve škole používají také nové dezinfekční stroje k čištění prostor párou.

Podle zkušeností, které má tato základní škola z jarních měsíců, nepřítomnost rodičů ve škole dětem spíše pomohla. „Najednou se zjistilo, že i malé děti jsou samostatné, samy se zvládnou obléct nebo přezout. U toho jim dříve pomáhali rodiče. Všechno se tak výrazně zrychlilo,“ připomněl Lána.

S nestandardním režimem se musí popasovat také na českokamenické základní škole. V minulých letech byly první třídy na začátku školního roku přeplněné, kromě rodičů často chodili i prarodiče nebo sourozenci.

„Ráno se společně přivítáme před budovou školy. Do tříd následně půjde s každým prvňáčkem jen jeden jeho zákonný zástupce, abychom snížili počet dospělých ve třídě,“ přiblížil začátek školního roku v České Kamenici ředitel školy Daniel Preisler s tím, že se budou řídit metodickým pokynem ministerstva.

Podle jeho názoru je dobře, že roušky ve školách povinné nebudou. „Nebylo by to komfortní ani pro učitele, ani pro děti, kdyby se mělo učit v rouškách,“ doplnil Preisler. Kamenická škola má nyní dostatek textilních roušek, na jaře je totiž šila i pro jiné organizace.

Doprovodit prvňáčky v jejich první školní den budou moci také rodiče Základní školy Tyršova v Rumburku. Ale i tady budou oproti předchozím letům určitá omezení. „Doporučujeme ke každému žákovi jako doprovod pouze dvě dospělé osoby, které musí mít roušku,“ uvedla na svých webových stránkách rumburská základní škola.

S prvňáčky budou moci vyrazit také rodiče na ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu. I zde se nejprve slavnostně přivítají podle počasí ve venkovním atriu nebo v hale jednoho ze školních pavilonů a následně si učitelky odvedou děti i s rodiči do tříd a do družin.