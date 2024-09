Zatímco pravý břeh chrání protipovodňové stěny před padesátiletou vodou, na levém břehu je to jen před dvacetiletou vodou. Před jedenácti lety tak voda zatopila fotbalový stadion, tenisové kurty nebo tenisovou halu na ulici Práce za hlavním nádražím. Téměř hned po povodních se začalo mluvit o potřebě zvýšit protipovodňovou ochranu i na levém břehu na úroveň padesátileté vody. Za uplynulých jedenáct let se ale nic nezměnilo. „Povodí Labe v průběhu posledních 10 let zajistilo všechny stupně projektových dokumentací, složitě řešilo majetkoprávní vztahy a zajistilo vydání stavebního povolení,“ uvedla pro Deník mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Zvýšení zdí ale brání majetkoprávní vztahy a nejasnosti o následném provozování protipovodňové zdi. Toto nebylo Povodí Labe schopné s vlastníky pozemků doposud vyřešit. Pozemky, na kterých protipovodňová zeď stojí, patří městu a kraji. „Pokud toto bude vyřešené, jsme připraveni zajistit i realizaci zvýšení protipovodňového opatření,“ doplnila Bendová.

Mohlo by vás také zajímat: Libverda učí žáky programovat autonomní zemědělský stroj, jako první v Česku