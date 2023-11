/VIDEO/ Do celostátního protestu se v prosinci zapojí také lékaři z Ústeckého kraje. Už začali vypovídat dohody o přesčasech. Podle Krajské zdravotní (KZ) se ve všech sedmi jejích nemocnicích podaří zajistit akutní péči a péči pro onkologické pacienty. V některých pak bude třeba omezit péči elektivní, tedy výběrovou. Nejhorší situace je v Mostě, kde se do protestu zapojilo 60 ze 192 lékařů. Bude zde potřeba uzavřít některé stanice a redukovat počet lůžek. Dohromady nebude v rámci celé Krajské zdravotní vykonávat přesčasy 91 lékařů.

Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Během uplynulých týdnů vypovědělo dohody o přesčasech 177 z 1238 lékařů, velká část z nich se ale do přesčasů i přesto zapojí. Navíc se KZ podařilo 11 lékařů přesvědčit, aby svou výpověď stáhli. Nejvíce protestujících lékařů je v mostecké nemocnici, kde se do protestu zapojilo 60 lékařů z celkových 192. „Nejohroženější nemocnice jsou Most a Litoměřice. Na odděleních, kterých se to týká, jsme nastavili směnný provoz. To znamená, že na těchto odděleních omezíme plánovanou péči,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Na interně mostecké nemocnice bude zredukováno 20 lůžek, dvě lůžkové stanice budou zavřené na dětském oddělení. Dalších oddělení, například neurologie nebo urologie, se týká omezení spojené se směnným provozem. „Vše se bude dále vyvíjet. Pokud zjistíme, že jsou někde velké problémy, budeme okamžitě intervenovat. Nemůžeme se ohlížet na ekonomické markanty, zdraví je nejdůležitější,“ řekl předseda představenstva Ondřej Štěrba. Krajská zdravotní už nyní počítá, že jí vypovězení přesčasů přinese ztrátu jen v prosinci okolo 25 milionů korun.

Problémy přinese vypovězení přesčasů i v Litoměřicích, kde se k protestu připojilo 72 procent lékařů z chirurgie. Směnný provoz dopadne také na internu a gynekologicko-porodnické oddělení.

V největší nemocnici v kraji - v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - bude směnný provoz na dětské klinice. V Chomutově se částečně směnný provoz dotkne neurologie, interny a gynekologicko-porodnického oddělení. „V jednotlivých zasažených nemocnicích se to týká nanejvýš nižších desítek výkonů. Souvisí to i s tím, že v prosinci je dlouhodobě nižší počet výkonů. Pacienti jsou průběžně kontaktováni a nabízíme jim nové termíny nebo výkony v jiných našich zařízeních,“ doplnil předseda představenstva Štěrba.

Podle jeho slov se odklady typicky týkají neakutních operací žlučníků nebo některých neakutních endoskopických či urologických operací.Oproti tomu v Děčíně, Rumburku a Teplicích bude provoz nemocnic pokračovat i v prosinci beze změn se stávajícím rozsahem služeb včetně plánovaných výkonů. Problém se netýká ani městské nemocnice v Kadani. „Na podporu akce mladých lékařů podalo výpovědi ze služeb 5 lékařů. Omezení péče jak akutní, tak i plánované vzhledem k počtu lékařů a změně organizace práce není potřeba,“ řekl Deníku ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner.

Hejtman Jan Schiller (ANO) považuje nastalou situaci za selhání ministerstva zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka (TOP 09). „Mrzí mne, že jednání pana ministra s lékaři opět ztroskotala, protože tohle je podle mne záležitost především vlády a ministerstva. Investujeme nemalé prostředky, abychom zajistili lepší prostředí pro personál i pacienty, a narážíme na to, že nebudeme schopni postavit služby,“ řekl hejtman Schiller.

Od Nového roku by se pak situace měla vrátit k normálu, lékaři totiž budou moci začít čerpat z fondu přesčasů pro příští rok. Podle zákoníku práce mohou v jednom roce vykonat 416 přesčasových hodin. „Podle našich výpočtů by takto měl být pokryt leden až duben příštího roku. Předpokládám, že do té doby budeme znát řešení na centrální úrovni,“ nastínil plány na příští rok generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Protestující lékaři odmítají zvýšení počtu hodin legálních přesčasů, které by měla umožnit novela zákoníku práce. Zároveň chtějí dlouhodobě udržitelné a přijatelné podmínky, kontrolu dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních a zajištění adekvátního finančního ohodnocení v základní pracovní době.