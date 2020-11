Jednou z firem, která se pro propouštění v posledních týdnech rozhodla, je varnsdorfská společnost TOS specializující se na výrobu obráběcích strojů. Podle informací Deníku ji opustila v posledních měsících asi desetina zaměstnanců. „Já jsem skončil k poslednímu říjnu, dohromady nás odešlo asi třicet. Dostali jsme tříměsíční odstupné. Napřed ale po nás chtěli podepsat dohodu do konce roku a dvouměsíční odstupné,“ popsal Deníku Ondřej Uherek s tím, že o měsíc dříve odešlo dalších přibližně patnáct lidí.

Desítky lidí si tak musí hledat v okolí Varnsdorfu práci. Uherek, stejně jako řada jeho kolegů, měl to štěstí a zaměstnání našel. Nastoupil totiž do varnsdorfské nemocnice, kde bude pracovat ve zbrusu nově opravené kuchyni, do které město investovalo desítky milionů korun. Další jeho kolegyně, která pracovala v TOS desítky let, pak našla práci v jedné jiříkovské firmě. „Na skladu jsme na směně dělali dva nebo tři, nyní s ohledem na to, kolik je práce, stačí jeden. Takže to propouštění asi chápu,“ dodal Uherek.

TOS udává, že má okolo 500 zaměstnanců v několika závodech. Předseda správní rady a spolumajitel firmy Jan Rýdl starší nechtěl nyní informace o propouštění zveřejňovat. „Snažíme se s podporou státu udržet co nejvíce zaměstnanců, ale je to stále těžší a těžší. Určitě nám v tom nenahrává ani to, že nemůžeme například jezdit na montáže,“ uvedl Rýdl. TOS totiž většinu své produkce exportuje do řady převážně evropských zemí a podnik již dříve zasáhly protiruské sankce.

Podle ředitele děčínského úřadu práce je ale situace v okrese Děčín poměrně stabilizovaná a žádné hromadné propouštění nyní firmy nenahlásily. „Za uplynulý měsíc jsme měli v nezaměstnanosti dokonce mírný pokles, stejnou situaci očekávám také v listopadu,“ uvedl Vlastislav Hlaváč. Během podzimu se do evidence úřadu zpravidla hlásí lidé věnující se sezónním pracím nebo z gastronomie. Jejich počet přitom oproti předchozím letům není nijak výrazně vyšší. Stejně tak na úřad práce nepřichází ve velkém pendleři, kteří pracují v sousedním Německu.

Očekává se víc lidí bez práce

Situace by se ale v příštích dvou měsících mohla změnit k horšímu. Skončí totiž většina státních podpor, které jsou určené firmám nebo živnostníkům, které zasáhla protikoronavirová vládní opatření. To se bude týkat především gastronomie, kde stát nyní hradí náklady na zaměstnance až do 50 tisíc korun měsíčně. „V prosinci a v lednu tak očekávám nárůst nezaměstnanosti. O kolik, to je nyní těžké odhadnout,“ doplnil Hlaváč.