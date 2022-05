Kromě symbolického otočení Komenského pomníku by náměstí mělo podle představ studentů doznat dalším výrazných změn. „Nelíbí se mi tu ty stromy, nelíbí se mi ty lavičky, na které se v zimě nedá pořádně sednout. Já osobně bych Ámose dala do špičky náměstí, protože je strašně velký a nedá se kolem nic moc udělat. Líbil by se nám tu vodní prvek ať v podobě fontánky nebo jen pitné vody. Chceme náměstí takové, abychom na něm chtěli zůstávat,“ přidává se další gymnazistka Adéla Hořáková. Podle studentských představ by se na náměstí mohly objevit pobytové schody, zaměřit se je potřeba také na skladbu zeleně.

Děčínské Komenského náměstí plné škol promění jejich studenti a žáci

Studenti se do projektu pustili v rámci Světové školy pořádané Člověkem v tísni, Adrou a Arpok, primárně je zaměřen na sedmnáct cílů udržitelného rozvoje. „Chceme v centru města vybudovat místo, které bude udržitelné v tom smyslu, že to nebude jen betonový prostor,“ říká učitel děčínského gymnázia Martin Nosek.

Nejsou na to sami

Do práce na proměně se nepustili gymnazisté sami, na náměstí sídlí také obchodní akademie a základní škola. „Ten prostor není jen náš, měl by sloužit komunitně. Střetává se zde prostor i našich partnerských škol, které do projektu vyslaly své týmy,“ vysvětluje Noskův kolega Lukáš Lanč.

Každý z týmů má vlastní představy o tom, jak by náměstí v budoucnu mohlo vypadat. Na zpracování návrhů nebyli sami, pomocnou ruku jim nabídl městský architekt Ondřej Beneš nebo odborníci na dopravu z děčínského pracoviště ČVUT. Právě vyřešení dopravy na Komenského náměstí a v navazujících ulicích je jednou ze stěžejních částí jeho proměny v příjemnější prostor.

Přístupu studentů si cení také architekt a člen děčínské komise pro architekturu a urbanismus Matěj Čunát, který se do přípravy projektu rovněž zapojil. „Ukazuje se, že studenti, kteří se zapojují do dobrovolných aktivit, a teď cituji Osamu Okamuru, jsou hvězdy, které potkává a že je podobné aktivity hodně naučí,“ motivoval studenty k další práci Čunát. Podle jeho názoru je dobře, že podobné věci vycházejí zespoda a studenti si sami říkají městu, co od něj chtějí. „Já jsem optimista a věřím, že se proměny náměstí dožiji,“ dodal Čunát.