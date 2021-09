Na závěr projektu by pak měl vzniknout celovečerní dokumentární film mapující vztahy lidí žijících na hranici a sousedské vztahy na obou jejích stranách. „Jednotlivé příběhy lidí a vzájemných vztahů v proudu času a dějin zdokumentují studenti českého a německého gymnázia,“ dodal Pešek s tím, že na vzniku filmu se bude podílet také Post Bellum – Paměť národa.

Samotná myšlenka projektu vznikla před více než dvěma lety v hlavě Michala Svobody, manažera celého projektu a varnsdorfského rodáka. Od původního nápadu pomoci seniorům, kteří si o pomoc neřeknou, se dostal až k vývoji webové aplikace. Tato aplikace měla sdružovat potřebné a dobrovolníky v rámci jedné lokality. Reálná praxe však původní záměr aplikace bohužel nenaplnila. Senioři nemají k podobným záležitostem technický přístup a zatím ani důvěru. Původní myšlenka vzájemné prospěšnosti a sousedské pomoci žila dál. Propojení se s městem Varnsdorf bylo tedy logickým krokem, jak získat u širšího publika větší důvěryhodnost. Město Varnsdorf a jeho okolí tak získá pro své obyvatele skvělou nabídku nejrůznějších aktivit. Na německé straně hranice je pak partnerem město Neukirch a především spolek Valtenbergwichtel. „Pořádáme sportovní i kulturní akce a zapojujeme se také do roční služby dobrovolníků v oblasti péče o životní prostředí. Jsme velmi rádi, že můžeme všechny tyto aspekty své práce uplatnit v projektové síti Svět, kde si sousedé pomáhají,“ zmínil ředitel německého spolku Tilo Moritz.

Přeshraniční projekt má obnovit sousedskou soudržnost na Šluknovsku a v sousední Lužici. Jeho účastníci se pak budou potkávat při pořádání běžeckých nebo cyklistických závodů, při obnově drobných památek v regionu nebo na nejrůznějších workshopech. Jeden takový se nedávno uskutečnil ve varnsdorfském pivovaru Kocour, kde lidé z obou stran hranice připravili aplikaci umožňující co nejsnadnější propojení lidí z Čech a Saska. „Mám radost, že můžeme být součástí aktivity, která obnoví vztahy a znovu nastartuje sousedskou pospolitost. V dnešní době, kdy byla velká část společnosti zasažena a sociálně izolována pandemií covid-19, jsou podobné záležitosti potřebné jako sůl,“ řekl varnsdorfský starosta Roland Solloch.

Pomoc při pořádání koncertů nebo sportovních událostí, propojení spolků. To vše si dává za cíl nový přeshraniční projekt Svět, kde si sousedé pomáhají. Na české straně se jeho patronem stal Varnsdorf, který prorůstá hned do dvojice německých měst.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.