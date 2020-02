Prodej bude mít na starosti realitní společnost Naxos, která má s podobnými dražbami bohaté zkušenosti. Dohromady bude v nabídce přes 300 položek. „Dražební kancelář bude potřebovat jeden až dva týdny k dopracování podmínek výběrového řízení. Teprve poté ho budeme moci zveřejnit včetně jednotlivých částek,“ uvedla insolvenční správkyně nemocnice Martina Jinochová Matyášová. Zájemci si následně budou moci prohlédnout prodávaný majetek přímo v Rumburku.

Insolvenční správkyně má už k dispozici také odhad ceny budov. „Jejich cenu odhadce určil na částku mírně přesahující 50 milionů korun. Přesnou cenu movitého majetku budu mít k dispozici v následujících dnech,“ doplnila správkyně.

Kraj nemocnici chce, zaplatit má stát

Ústecký kraj má nadále zájem o převod rumburské nemocnice. Chce ale, aby za ni zaplatil stát. „Rada Ústeckého kraje vyzývá ministra zdravotnictví prostřednictvím dopisu hejtmana k zajištění bezúplatného převodu nemocnice v Rumburku na Ústecký kraj,“ uvedl mluvčí hejtmanství Martin Volf s tím, že Ústecký kraj chce spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví na řešení aktuálního vývoje kolem zajištění nemocničních a ambulantních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku.

Podle vyjádření hejtmanství je potřeba počítat také s budoucími investicemi do vybavení, případně zaplatit provozní ztrátu, pokud by vznikla. Proto je pro krajské politiky nepředstavitelné, aby nemocnici navíc ještě musel kraj kupovat.

Podle mnohých by ale Ústecký kraj nemocnici v Rumburku koupit měl. Stejně jako její vybavení, které je nyní na prodej. „Kraj má dost času na to, aby řekl, zda svoje slova o pomoci vyslovená před starosty míní vážně. Pokud bude hodnota majetku dle znaleckého posudku někde okolo 70 milionů, neznamená to, že nabídková vysoutěžená cena nemůže být podstatně nižší,“ uvedl rumburský zastupitel a bývalý místostarosta Alois Kittl.

Záměrem převzít největší zdravotnické zařízení na Šluknovsku se budou krajští zastupitelé zabývat na začátku března. „Kraj dlouhodobě deklaruje, že má zájem na zajištění zdravotních služeb lůžkové péče a ambulantní péče ve Šluknovském výběžku,“ dodal mluvčí Martin Volf.

Aby mohl stát převést nemocnici na kraj, případně Krajskou zdravotní, musel by ji nejdříve koupit v insolvenčním řízení. To ale ministerstvo v plánu nemá. Chystá se poslat do nemocnice peníze jiným způsobem. Zařadilo ji totiž do sítě asi 80 páteřních nemocnic, které mají mít kromě jiného centrální příjem. Právě na jeho vybudování je podle dřívějšího vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové ministerstvo připraveno poskytnout dotaci.

Nemocnice se dostala do insolvence loni v létě kvůli ztrátě přesahující 50 milionů korun, která byla důsledkem dlouhodobých problémů. Když město odmítlo ztrátu uhradit, podalo představenstvo firmy návrh na vyhlášení insolvence. Úpadek se nyní řeší konkurzem.