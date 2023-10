Oproti jiným městům netrápí Českou Kamenici větší vyloučené lokality nebo velké ubytovny. V tomto pětitisícovém městě se problémy koncentrují do přibližně dvanácti bytových domů rozprostřených po městě. Jejich obyvatelé ruší noční klid nebo dělají v okolí domů nepořádek. Výjimkou ani není to, že hodí odpadky do řeky Kamenice. „Když ty domy vykoupíme, budeme mít lepší sociální kontrolu nad nájemníky a nad tím, co se děje v okolí těch domů,“ je přesvědčen českokamenický starosta Jan Papajanovský.