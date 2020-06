Kvůli možnému zřízení nového výjezdového stanoviště vyrazili varnsdorfský starosta Roland Solloch a místostarostka Ladislava Křížová na ústecké hejtmanství. V současné době je největší brzdou nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří mohou jezdit se sanitkou. Tedy řidičů a záchranářů.

„Pro zřízení varnsdorfského stanoviště je potřeba sehnat alespoň osm kvalifikovaných lidí, a to při nedostatku lékařů v celé republice bude největší problém,“ řekl starosta Solloch. Město dokonce nabídlo záchranné službě pomoc v podobě zajištění vhodných prostor, například v nemocnici, nebo určitou formu spolufinancování zřízení dalšího výjezdu. Ten nejbližší je v sousedním Rumburku, kde je také nemocnice. Kraj však rozšíření počtu výjezdových základen neplánuje.

„Dostupnost přednemocniční neodkladné péče, kterou zabezpečuje ZZS Ústeckého kraje ze stanoviště v Rumburku pro město Varnsdorf, splňuje veškeré předepsané normy a je srovnatelná s dostupností této služby v dalších oblastech našeho kraje,“ připomněl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Kromě Rumburku zasahují sanitky ve Šluknovského výběžku také ze základny ve Velkém Šenově, případně mohou vypomoci posádky z České Kamenice. Záchranáři mají nyní situaci o to složitější, že všechny akutní případy musí vozit do Děčína nebo České Lípy. Akutní interna ani chirurgie totiž v Rumburku kvůli nedostatku personálu nefungují.

O vybudování další stanice záchranné služby na Šluknovsku bojuje už 18 let Pavel Vodička z Varnsdorfu. „Jde především o dojezdové časy. Pokud někdo dostane třeba infarkt nebo mrtvici, tak hraje roli každá minuta. Do určité, poměrně krátké doby je totiž třeba podat infuze,“ přiblížil důvody svých snah Vodička, který je spokojený se současným vedením města. To je podle něj vstřícnější než to dřívější. „Svou roli mohlo sehrát i to, že rumburská nemocnice stále jede v provizorním režimu. Navíc se blíží krajské volby,“ dodal aktivista.

Podle krajského plánu pokrytí výjezdovými základnami záchranky je průměrná doba dojezdu sanitky do Varnsdorfu necelých osm minut, každoročně žluté sanitky vyjíždí do největšího města Šluknovského výběžku k 1 200 a 1 300 případům. Jen ke třem případům dorazila sanitka zdravotnické záchranné služby za déle než dvacet minut, v dalších 17 případech se dojezdový čas pohyboval mezi patnácti a dvaceti minutami.

Na podporu nového výjezdu na Šluknovsku dal Vodička dohromady petici, pod kterou se doposud podepsalo několik stovek lidí. Tu pak zástupci Varnsdorfu předali vedení záchranné služby a náměstkovi hejtmana Stanislavu Rybákovi, který má zdravotnictví na starosti. Vodička dal dohromady v minulosti už jednu petici, pod kterou bylo přibližně 1 200 podpisů.