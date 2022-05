Rada města v úterý rozhodla o tom, že po dobu uzavírky silnice do Dolního Žlebu, tedy od 12. do 15. května, bude možné využívat přívoz bezplatně. Od čtvrtka do neděle totiž bude firma pracující pro Správu železnic na opravě železničního mostu odbourávat opěry mostu a auta tak nebudou moci vždy od 8 do 18 projet.