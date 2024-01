Hejtmanství si stanovilo několik podmínek, má se například prověřit možnost přesunu jedné z variant tak, aby nezasahovala do evropsky významné lokality Bohyňská lada, Chmelník a Lotarův. U Chrochvické varianty má ŘSD posoudit možnost vedení silnice na 14. kilometru přeložky tunelem.

Krajský úřad posuzoval tři varianty – Chrochvickou, Malšovickou a Pastýřskou. Vůči té poslední se opakovaně vymezilo děčínské zastupitelstvo, které ji odmítlo, protože by přivedla dopravu do centra města. Bezproblémové nejsou ani ostatní dvě varianty. Chrochvická varianta by měla vést v těsném sousedství želenického sídliště, Malšovická by pak potřebovala poměrně dlouhý tunel. Všechny varianty jsou pak naplánované skrze nestabilní kopcovitý terén.

Navrhované varianty mají také řadu hlasitých kritiků. Jedním z nich je také krajský opoziční zastupitel Filip Ušák z Děčína. „Absolutní nesmysl a vyhozené peníze. Místo hledání levných a rychlých řešení jako je 2+1 pruh směr Ústí, kde je přepravní tok osob zdaleka největší, plánujeme silnici nestabilním územím, které vyvolá řadu odporu u místních. Proč to neudělat rychle a levně, když to hůř můžeme udělat pomalu a draze,“ ptá se Ušák.

Dlouhodobě se nejen problematice přivaděče věnuje také Děčínské fórum, které bylo iniciátorem i některých průzkumů nezbytných pro stavbu. „Toto rozhodnutí neznamená, že se bude stavět v konkrétní trase. Krajský úřad si s tím tak trochu neuměl poradit. Řekl, že některé podvarianty jsou nepřípůstné, ale zároveň je schválil všechny. Je otázka právního výkladu, zda naznačil, či přímo nařídil pořadí variant,“ popisuje zmatečnost rozhodnutí Jan Štefan. Děčínské fórum kvůli tomu podalo podnět na ministerstvo životního prostředí. „Za mne je důležitější dát dohromady silnice, které jsou již dnes využívané a zajistit na nich bezpečnost, než si stavět vzdušné zámky,“ dodává Jan Štefan.

Podle informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic ke zbudování přivaděče by stavba měla začít v roce 2029, jedná se o již mnohokrát posunutý termín. Samotná stavba by pak měla zabrat tři roky a první řidiči by po přivaděči měli projet v roce 2032. Podle variant by měl přivaděč měřit od 12,4 do 14,7 kilometru. Nejlevněji by měla vyjít Chrochvická varianta, u které ŘSD nyní počítá s náklady 4,6 miliardy, jen o třináct milionů dražší by měla být Pastýřská varianta. Jednoznačně nejnákladnější, i kvůli více než tříkilometrovému tunelu, je pak Malšovická varianta.

