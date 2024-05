Denně projede po Kamenické ulici podle sčítání ŘSD téměř 14 tisíc aut, většina z nich míří dál na Českou Kamenici a Liberec. Právě tato auta by přeložka silnice I/13 měla dostat mimo obydlenou zástavbu. Město nyní připravuje změnu územního plánu, která by stavbu Folknářské spojky umožnila. Podle toho stávajícího ji postavit možné není. „Veřejné projednání s výkladem se bude konat 13. června od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy B1 magistrátu v ul. 28. října,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Podklady ke dvanácté změně územního plánu si je možné stáhnout na webu města, připomínky je možné dávat až do 20. června. Radnice se pak s nimi bude postupně vypořádávat. Návrh změny řeší kromě umístění samotného také například umístění biokoridorů. „Folknářská spojka i dálniční přivaděč jsou stavby, které Děčín nutně potřebuje. Čím dříve jejich realizace proběhne, tím dříve se uleví dopravě ve městě a okolí,“ vyzvedl již dříve důležitost přeložky a další důležité dopravní stavby primátor Jiří Anděl.

Folknářská spojka by měla začínat v Děčíně na silnici II/262 v budoucí okružní křižovatce Benešovská na výjezdu z Děčína směrem na Benešov nad Ploučnicí. Následně by měla pokračovat východně od městské části Folknáře severním svahem Pustého a Sokolího vrchu směrem ke stávající silnici I/13 do prostoru bývalého motorestu nad Ludvíkovicemi. Dohromady bude mít stavba téměř 4,7 kilometru, postavit bude potřeba více než půl kilometru mostů a čtyři křižovatky, z toho jedna bude mimoúrovňová.

Podle letáku Ředitelství silnic a dálnic z letošního dubna by stavba měla vyjít na 2,3 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Stavební povolení by státní investor chtěl mít do tří let, samotná stavba by pak měla začít v roce 2028. První auta by pak Folknářské spojce měla projet o dva roky později.

Oproti Folknářské spojce je ale přivaděč prozatím v nedohlednu, Ředitelství silnic a dálnic nebylo ani po mnoha letech schopné vybrat konkrétní trasu, po které by měla silnice k dálnici vést. Přesto již získala první důležité povolení. Přibližně dva roky po zahájení zpracovávání dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí má ŘSD souhlasné stanovisko krajského úřadu. Ten se nepřiklonil k žádné ze tří navrhovaných variant. „Dále bude zadána studie pro výběr varianty, která bude následně připravována,“ uvedlo ŘSD v informačním letáku.

Hejtmanství si stanovilo několik podmínek, má se například prověřit možnost přesunu jedné z variant tak, aby nezasahovala do evropsky významné lokality Bohyňská lada, Chmelník a Lotarův. U Chrochvické varianty má ŘSD posoudit možnost vedení silnice na 14. kilometru přeložky tunelem.

Krajský úřad posuzoval tři varianty – Chrochvickou, Malšovickou a Pastýřskou. Vůči té poslední se opakovaně vymezilo děčínské zastupitelstvo, které ji odmítlo, protože by přivedla dopravu do centra města. Bezproblémové nejsou ani ostatní dvě varianty. Chrochvická varianta by měla vést v těsném sousedství želenického sídliště, Malšovická by pak potřebovala poměrně dlouhý tunel. Všechny varianty jsou pak naplánované skrze nestabilní kopcovitý terén.

