Od nového jízdního řádu získá Děčín přímá spojení s dalšími významnými evropskými městy.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Po mnoha letech se od 11. prosince vrací noční vlak Canopus, který bude z Děčína pokračovat přes Drážďany a Lipsko do Karlsruhe, Basileje a Curychu. Tam pojede z Děčína přibližně 11 hodin a v cíli bude krátce po 9. hodině. Dalším novým spojením bude vlak do Rostocku, kam bude denně zajíždět jeden pár EC Berliner. Bez přestupu se tak bude možné dostat za přibližně 5 hodin a 20 minut z Děčína až do další destinace u Baltského moře.