Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Neochota řady lidí k co nejrychlejšímu návratu k normálnímu životu. Vypočítavost některých lidí. Přehnané obavy při rozhodování, které vedou k nerozhodování nebo rozhodnutím pozdě. Naivita, že když něco neplatím přímo já, zaplatí to stát. Stát jsme my. A všichni víme, že bez práce nejsou koláče.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Všechny, kdo nepropadli panice. Všechny, kdo pomáhali a pomáhají druhým. Všechny, kdo si z této situace vezmou nějaké ponaučení. Všechny, kdo se nespoléhali a nečekali na pomoc od druhých a uvědomili si, že nemůžeme hledat viníka, ale především se vzchopit. Všechny, kteří respektují vydaná opatření. Všechny, kteří současnou situaci nezneužívají k vlastnímu prospěchu. Všem takovým děkuji.

Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Rozhodně ano. Kdo nikdy o ničem zásadním s obrovským dopadem a pod velkým tlakem nerozhodoval, ten si neumí představit, jak složité to je. Nedostatek času, stovky protichůdných názorů, nečekaný vývoj každý okamžik, absolutně neznámá situace, problém celosvětového významu, možnost výběru pouze mezi špatnými řešeními. A jistota, že za svá rozhodnutí bude povoláván k odpovědnosti, protože po bitvě je každý generálem. Po této jich bude nespočet. Proto děkuji všem, kteří se nebáli a nebojí rozhodovat!