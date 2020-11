Na nové patnáctičlenné koalici se dohodli zástupci pěti stran před třemi týdny, kdy podepsali koaliční smlouvu. Volbě nového vedení předcházela tříhodinová emotivní diskuze plná osobních výpadů vůči vznikající vládě v Děčíně. „Je mi smutno z toho, že se volba, která měla být odrazovým můstkem pro budoucnost, zvrhla v nechutnou tahanici. Nicméně jsem strašně rád, že město má stabilní a funkční vedení, protože ho potřebovalo,“ uvedl po zvolení nový primátor Jiří Anděl.

Jednou z prvních viditelných změn bude návrat k měsíčnímu konání zastupitelstev, nyní se zastupitelé scházeli na řádném jednání jednou za dva měsíce. Vrátí se i k odpoledním začátkům jednání. Nová koalice to vysvětluje větší vstřícností vůči veřejnosti, která se tak bude moci jednání snáze účastnit. „Čeká nás spousta práce. Chceme dělat věci přívětivěji, společně a pro lidi. Nikoli ve snaze osobního zviditelnění,“ doplnil Anděl.

Podle koaliční smlouvy budou na radnici čtyři náměstci. Uvolnění jsou Tomáš Brčák (ODS), který bude mít na starosti realizaci staveb a oprav, Anna Lehká (Volba pro Děčín) pak bude mít jako první náměstkyně primátora na starosti rozvoj.

Jiří Aster (ANO) a Martin Pošta (Volba pro Děčín) pak byli zvoleni jako neuvolnění náměstci pro dopravu a školství a kulturu. Zbývající čtyři místa v devítičlenné rada města obsadil Jan Palička (ANO), Jitka Flachsová (ANO), Milan Rosenkranc (Změna pro Děčín) a Petr Zdobinský (Piráti). Kromě 15 zastupitelů nové koalice volbu podpořil také Václav Němeček (ČSSD) a Ivana Poschová (SPD), koalice se tak opírá o pohodlnou většinu 17 ze 27 zastupitelů.

Po dvou letech opustil nejvyšší post ve městě Jaroslav Hrouda (ANO), kterého zastupitelé odvolali už v létě a do zvolení nového primátora ve funkci zůstal. „Nový primátor by měl především změnit své pracovní návyky, zamyslet se nad svým charakterem a začít se opravdu zajímat o to, co město opravdu potřebuje,“ řekl po zvolení nového primátora jeho předchůdce Hrouda, který bude i nadále působit v zastupitelstvu jako opoziční zastupitel. Spolu s ním odešli do opozice další tři zastupitelé zvolení za ANO, celý zastupitelský klub Náš Děčín a jeden zastupitel zvolený za ČSSD. Stejně jako doposud mimo radniční koalici zůstanou komunisté a SPD.

„Těch pocitů je hrozně moc. Je mi to líto kvůli městu, protože do vedení se nedostali odborníci. Lidsky si pak oddechnu a moje rodina bude spokojená, že se budu moci věnovat koníčkům a svým firmám. Pro mne to bude najednou obrovská časová úspora, protože jsem byl zvyklý pracovat do noci, což nyní nějaký čas určitě nebudu. I když nejsem typ člověka, který by byl schopen zahálet,“ dodal Jaroslav Hrouda.

Předchozí vedení Děčína odvolali zastupitelé po dramatickém jednání v červnu. Přímo během zasedání oznámil rezignaci Václav Němeček (ČSSD), čímž koalice přišla o svého prvního člena. Následovalo odvolání náměstka primátora Vladislava Rašky (Náš Děčín), který zároveň vypověděl koaliční smlouvu. Jeho odvolání podpořil i primátor Jaroslav Hrouda, který byl následně spolu s dalšími třemi radními odvolán také. Zbývající radní pak na své funkce rezignovali. Rada však funguje, její odvolaní členové podle zákona zůstávají ve funkcích až do zvolení nové rady.

Nové vedení mělo zastupitelstvo zvolit již na svém jednání na konci srpna. Během prázdnin se ale zastupitelé nebyli schopni domluvit na žádné koalici. Zvolit primátora a další radní se nepodařilo ani na mimořádném jednání v září, řádné zasedání zastupitelstva pak dnes již bývalý primátor Jaroslav Hrouda den před jeho konáním zrušil.