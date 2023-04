Děčínský primátor Jiří Anděl se v pátek 14. dubna sešel se zástupci České pošty, se kterými jednal o rušení poboček ve městě. Pošta je ale neústupná, rušení poboček navíc tento týden schválila vláda.

Bynovská pošta. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Pošta již dříve oznámila, že seznam rušených poboček redukovat nebude. Nanejvýš bylo možné vyměnit jednu rušenou poštu za nerušenou. „Jednání dopadla podle očekávání. Všechno je hotové, my do toho nemáme co mluvit,“ řekl po pátečním jednání primátor Jiří Anděl. Ten se snažil zástupcům České pošty vysvětlit, proč by měla zůstat zachovaná pobočka alespoň v Bynově.

Převést rušené pobočky na franšízu? V žádném případě, reaguje pošta

Během jednání přišla řeč o projektu Pošta partner. Ten ale nemůže být využit v případě rušených poboček. Podle Anděla byla řeč také o projektu Partner plus, který může využít jakýkoliv subjekt. „Podmínky tohoto projektu by pro nás znamenaly hradit prostory, vybavení pobočky a zaměstnance. K tomu bychom museli platit za to, že smíme využívat poštovní logo. To je pro nás nepřijatelné. Za jiných podmínek bychom o tom mohli jednat, ale museli by nám dát vědět včas, abychom mohli navázat na současnou poštu,“ dodal Anděl.