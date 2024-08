„V rámci různých veřejných zakázek pak zúčastnění například tvořili fiktivní nabídky do tendrů, které nakonec vyhrály firmy Ladislava Šmucra (majitel společnosti Rocknet a jeden z obviněných – pozn. red.). Policie píše o „simulovaných“ nabídkách,“ píše o možných nezákonnostech při přidělování veřejných zakázek Správou a údržbou silnic server Česká justice.

Podle serveru se měly takto zmanipulované tendry týkat také dvou zakázek na Děčínsku. „Čistá“ neměla být sanace skalních svahů v Nebočadech a v Janské. Například sanace skály v Nebočadech vyšla podle registru smluv na 2 937 847 korun. Tedy na částku těsně pod hranicí, po jejímž překročení by musel správce krajských silnic vyhlásit otevřené výběrové řízení.

Podobná situace byla také u smlouvy na sanaci skály v Janské z loňského listopadu, která byla necelých 50 tisíc korun pod třímilionovým limitem.

Do tří milionů korun stačilo poptávkové řízení, tedy jen oslovení vybraných firem. To otvírá značný prostor pro manipulace s tendry, čemuž chce kraj po vypuknutí současné aféry do budoucna zabránit.

„Doposud byl limit stanovený na tři miliony, na poslední radě kraje jsme se dohodli na jeho výrazném snížení. Nově bude možné využít poptávkové řízení pouze u zakázek do 500 tisíc korun,“ řekl radní Jan Růžička, který má od minulého týdne resort dopravy v krajské radě na starosti. Kromě toho rada kraje nařídila audit všech zakázek pod tři miliony, které získaly firmy obviněné v rámci Hrabáčovy kauzy.

Kauza spojená s údajným uplácením vypukla v úterý 6. srpna ráno, kdy policie začala zatýkat lidi podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami a z daňových úniků. Kriminalisté si přišli pro 14 lidí včetně chomutovského primátora a dnes již bývalého kandidáta ANO na hejtmana Marka Hrabáče, majitele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra nebo šéfa krajské Správy a údržby silnic Libora Tačnera.

Právě tato trojice skončila po čtvrtečním jednání před chomutovským okresním soudem ve vazbě. Panují totiž obavy z pokračování v trestné činnosti a ovlivňování svědků. Všichni tři obvinění, kteří skončili ve vazbě, na rozhodnutí soudu podali stížnost.

Kromě nich je stíháno na svobodě dalších devět lidí, například ředitelka chomutovského zoopaku Věra Fryčová nebo ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda. Oba svou vinu odmítají, kategoricky pak odmítají, že by vzali jakýkoliv úplatek.

Kromě 14 fyzických osob je stíháno také pět právnických osob, mezi nimi firmy Ladislava Šmucra Rocknet a Reo Group, které pracovaly pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, pro Chomutov nebo správce silnic v dalších krajích.

