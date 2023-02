Zdroj: se svolením Ústeckého krajeV seriálu Příběhy pamětníků z Ústeckého kraje přinášíme osobní zážitky a příběhy lidí, kteří žijí kolem nás. Vyprávění našich babiček, dědečků, rodičů, známých i těch, kteří jsou už docela sami. Přesto mají vzpomínky, které by neměly zapadnout. Tento díl seriálu i všechny předchozí naleznete na webových stránkách vašeho Deníku.

Byla drůbežářkou, mistrovou v učilišti, právě její malá kuchyňka v Restauraci Devět křížů jí ale naplňovala nejvíce. „Devět let jsme tam byli. Bylo to fajn,“ vypráví ve svém současném domově v Mašťově.

„Jednou k nám přišel pan prezident Havel. Jel okolo, dal si u nás oběd. Dělala jsem zrovna halušky, ten se po nich mohl utlouct. Moc a moc mu chutnalo,“ usmívá se Drahuše Špeldová při vzpomínce na nejslavnějšího hosta její hospůdky. Z Hrádečku, své chalupy, to k Devíti křížům neměl první český prezident daleko.

Restauraci provozovala Drahuše Špeldová se svým druhým manželem Jiřím. V Červeném Kostelci, nedaleko Náchoda či Trutnova, měli útulnou hospůdku nejprve v pronájmu, poté ji koupili. Drahuše v hospůdce vařila. „Kuchyňka tam byla maličká, mrňavá, ale moje. Vždycky jsem vařila tři nebo čtyři druhy jídla. Nejsem vyučená kuchařka, ale snažila jsem se, zvládla jsem to a lidem chutnalo,“ pokračuje seniorka. „Myslím, že jsme měli dobré jméno. Dělali jsme také oslavy, zábavy. Lidé k nám chodili, pochutnávali si,“ vzpomíná. „Nejraději měli omáčky, segedín, halušky, řízky,“ směje se.

Narodila se v Karlových Varech. „Jsem ze šesti dětí. A já jsem byla nejstarší, táta a máma byli v práci, musela jsem se o sourozence hodně starat. Vařit, prát,“ vrací se ke svému mládí seniorka. „Samozřejmě jsem ale dělala i neplechu. Byla jsem spíš s klukama. Hrála jsem fotbal, přelézala ploty,“ usmívá se Drahuše Špeldová.

Později se vyučila průmyslovou drůbežářkou, tento obor později sama na učilišti vyučovala. „Dělala jsem na učilišti mistrovou. Chodilo se do líhní, do chovu. Někdy to s holkami nebylo jednoduché,“ vypráví o tříleté zkušenosti.

Drahuše Špeldová byla dvakrát vdaná, měla tři děti. Po práci ve škole a mateřských povinnostech zamířila se svým druhým mužem právě do Červeného Kostelce. Z něj po devíti letech odešla kvůli neshodám s manželem. Neměla tehdy žádné zázemí, a tak zamířila do azylového domu ve Slaném. Jenže tam přišel vážný úraz, po kterém velmi špatně chodí. „Odtamtud jsem přišla sem, do Mašťova. A jsem tu moc ráda, líbí se mi tady,“ říká. „Dříve jsem hodně háčkovala, třeba i záclony. Pletla. A starala se o děti. Na nic jiného nebyl čas. Teď si užívám důchodu,“ uzavírá Drahuše Špeldová.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – domov v Mašťově

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov poskytují celkem šest pobytových sociálních služeb v nově zrekonstruovaných objektech s moderním vybavením a personálem na vysoké profesní úrovni. Domov pro seniory v Mašťově nabízí 42 míst, Domov pro osoby se zdravotním postižením 8 lůžek. Zařízení nabízí velmi individuální a přátelský přístup ke klientům. Ti využívají často nabízené volnočasové aktivity, rádi mají různé kulturní nebo společenské akce, v domově mohou využívat připojení k internetu. Pobytové služby jsou poskytovány celoročně, 24 hodin denně. Péči zajišťují zkušení zaměstnanci.