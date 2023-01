Dva dny před otevřením volebních místností budou moci jít volit první lidé. Platí to pro lidi, kteří jsou nyní v izolaci kvůli covidu.

Lidé v karanténě mohli volit v drive-in stanu u děčínské knihovny. Ilustrační foto | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Volební drive-in postavil krajský úřad ve spolupráci s děčínským magistrátem na parkovišti pod městskou knihovnou. Tedy na stejném místě, na kterém bylo volební místo pro lidi v karanténě či izolaci při dřívějších volbách. Volit na drive-in místě bude možné ve středu 11. ledna od 8 do 17 hodin. Běžné volební místnosti budou otevřené v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin, v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin.