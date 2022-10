Z Ústí nad Labem potom prezident Zeman zamíří po proudu Labe do Děčína, kde má naplánovaný program na oba dva dny své cesty po Ústeckém kraji. „Před budovou magistrátu přivítá prezidenta primátor Jiří Anděl, který bude mít k tomuto účelu na sobě primátorskou insignii. Následovat bude setkání s představiteli města v obřadní síni,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.

Na odpoledne je pak naplánované setkání Zemana s občany u rogala na nábřeží pod děčínským zámkem. Tam by měl dorazit v 14.30 hodin a kromě diskuze s příchozími se také podepíše do městské pamětní knihy.

Chemička i Vesnice roku

V úterý 18. října dopoledne se vydá na návštěvu děčínské rodinné firmy Chemotex, která se zabývá chemickou výrobou od tekutých mýdel až po průmyslovou chemii. „Je pro nás velkou ctí, že do naší firmy přijede prezident republiky,“ uvedl jeden ze spolumajitelů Chemotexu Josef Urbánek mladší. Právě boletická chemička byla jedním z míst, kde si již tento týden ochranná služba najížděla všechny možné trasy a zároveň se seznamovala s prostředím, ve kterém se bude pohybovat prezident.

Z chemičky by měl prezident zamířit do Lovosic na oběd a následně do Lukavce na Litoměřicku. Tato obec se může letos pyšnit celostátním titulem Vesnice roku. Právě proto si ji Zeman vybral pro svou návštěvu. „Nejprve se pan prezident setká se zastupiteli, poté zamíří na setkání s občany,“ řekl starosta Lukavce Tomáš Šénfeldr. To se uskuteční na zámku ve 13.10 hodin.

Devět prezidentů, včetně Zemana a Čaputové, společně odmítlo ruskou anexi

Ústecký kraj si prezident Zeman oblíbil ještě v dobách, kdy se snažil v čele sociální demokracie dostat hlavním vchodem do Strakovy akademie. Pravidelně se účastnil například stranických oslav 1. máje v Děčíně, které nevynechával ani poté, co se stal premiérem. Již tehdy se zajímal například o stavbu plavebního stupně na Labi, přímo na místo, kde je naplánován, se dokonce vydal na lodi.

Mnohem viditelnější ale byly jeho návštěvy po zvolení prezidentem v roce 2013. Poprvé v nové funkci přijel v říjnu 2013, kdy kromě Ústí nad Labem dorazil také do Bíliny.

Jako po válce

Návštěvu Ústí nad Labem si v příštích letech ještě několikrát zopakoval. Při jedné z nich o krajském městě řekl, že vypadá jako po válce. Navštívil ale i další města v regionu – Děčín, Varnsdorf, v Žatci se setkal s vojáky, zamířil i na Chomutovsko. Vynechat nemohl ani Litoměřicko a Lovosice, kde jsou velké průmyslové podniky.

Zatím poslední prezidentská návštěva Ústeckého kraje se uskutečnila v roce 2018, kdy podle svých slov chtěl poděkovat voličům.