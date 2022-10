Po setkání s vedením Děčína pak Zeman zamířil do děčínského podzámčí, kde se na nábřeží konalo setkání s občany, pravděpodobně poslední na Děčínsku v jeho druhém funkčním období. Na stejném místě přitom již před více než dvaceti lety Zemana, který byl tehdy premiérem, pravidelně vítali při sociálnědemokratických oslavách Prvního máje davy jeho tehdejších příznivců.

Prezident Zeman dorazil do Ústeckého kraje. Loučí se s politickým životem

Dva diskutující vyzvali Zemana k tomu, aby odvolal vládu Petra Fialy. Tak, jak požaduje přibližně 37 tisíc lidí, kteří podepsali petici za odvolání. Tvrdí při tom, že současná vláda zatahuje zemi do války a ožebračuje ji. Prezident podle Ústavy vládu ze své vůle ale odvolat nemůže. „Kdybych byl diktátor, tak bych to udělal. Ale jsem demokraticky zvolený prezident. Ani nevíte, jakou bych někdy měl chuť udělat to, co mi navrhujete. Ale porušil bych zákon. V právním státě se musí zákon dodržovat,“ reagoval na návrh.

Podle jeho názoru mohou lidé vyjádřit svou nespokojenost při volbách. Případně peticemi nebo občanskou neposlušností. „Občanská neposlušnost neznamená násilí v ulicích, neznamená rozbíjení výloh nebo zapalování. Občanská neposlušnost znamená účast na demonstracích nebo na stávkách, případně na jiných projevech občanské neposlušnosti. Vláda byla zvolena většinou občanů a vy jste byli v menšině. Přiznávám se, že já jsem vládní strany také nevolil. Ale respektuji právo většiny zvolit si vládu,“ uvedl Zeman s tím, že sice dostal petici s 37 tisíc podpisů, ale v Česku je 8,5 milionu voličů.

Prezident Miloš Zeman na setkání s občany na děčínském nábřeží.Zdroj: Deník/Karel Pech

Opakovaně se také vyslovil proti existenci Senátu, jedním z důvodů podle Zemanova názoru je nezájem voličů o účast na výběru senátorů. Tyto volby totiž dlouhodobě provází malý zájem voličů. „Senát je podle mého názoru škodlivá a zbytečná instituce. To říkám minimálně posledních deset let, co jsem prezidentem: V zemích střední velikosti téměř neexistuje dvojkomorový parlament, ten mají velmoci,“ řekl do hlasitého potlesku Zeman.

Takový parlament přitom má například sousední Polsko nebo Rakousko, na dvě komory v parlamentu spoléhají také v Belgii nebo Nizozemsku. Tedy v zemích podobně velkých jako Česko nebo jen o něco větších.

Zemanovy vztahy s horní komorou jsou dlouhodobě napjaté, opakovaně se s ní dostával během svého působení na Hradě do střetu. Jedním z nich bylo i loňské jednání o dočasném odejmutí pravomocí kvůli neschopnosti vykonávat úřad během prezidentovy hospitalizace v nemocnici, kam byl převezen ve velmi vážném stavu.

Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý

Tradičně se jedním z témat dotazů z publika stal plavební stupeň na Labi a kanál Dunaj – Odra – Labe, mezi jehož velké zastánce prezident patří. Současná vláda rozhodla, že se kanál stavět nebude a že je možné zrušit územní rezervy po celé jeho délce. „Bojujeme o tento jez s takzvanými ochránci přírody celou řadu let. Ministři dopravy i životního prostředí mi slibovali, že bude. Poslední plán je do roku 2030. Možná se toho dožijeme, ale dříve byly dřívější termíny,“ zmínil Miloš Zeman na labském nábřeží a připomněl, že letos slaví československá plavba sto let od svého založení. „Slibuji vám, že udělám, ať už jako prezident nebo jako penzista, všechno, abych podpořil ty, kteří v úsilí o celý vodní koridor budou pokračovat,“ dodal na téma plavby Zeman.

Návštěvy v minulosti

V průběhu minulých let Miloše Zemana přivítali kromě Děčína také ve Varnsdorfu, Vilémově, Mikulášovicích nebo v Benešově nad Ploučnicí, kde se stal teprve třetím prezidentem, který do města přijel. Zatím poslední prezidentská návštěva se uskutečnila v roce 2017 v závěru Zemanova prvního volebního období. Ve Šluknově na zámku na něj čekalo setkání s představiteli města a s občany. Kromě toho při každé cestě navštěvoval také místní firmy. Podmínkou bylo, aby se jednalo o firmy s českým kapitálem. Prohlédl si tak například výrobce stuh STAP Vilémov, nožířskou legendu Mikov Mikulášovice nebo jednoho z největších zpracovatelů bylin v Česku, děčínskou společnost Valdemara Grešíka.

Ne vždy se ale Miloš Zeman setkal s radostným uvítáním. Například v roce 2015 jej na Křinickém náměstí přivítali protestující vymezující se proti Zemanovu výroku o nevhodnosti vzdělávání handicapovaných a zdravých dětí. „Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapované, měly být umisťované do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba. Není to žádný rasismus ani preference etnické skupiny, ale děti jsou daleko šťastnější, když jsou v rovnocenné komunitě. Z hlediska duševní pohody je daleko lepší, když budou existovat praktické třídy. Vůbec se mi inkluze nelíbí a jsem proti ní," řekl tehdy Zeman.

Na náměstí jej tak čekali lidé s transparenty s nápisy Koho vyloučíte příště? nebo Víte jistě, že nebudete jedním z nás?.