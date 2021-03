„Aktuálně není zatím potřeba dalších transportů do nemocnic v jiných krajích. Ještě jsme navýšili vlastní kapacitu, máme tak ještě malou rezervu v našich nemocnicích,“ uvedl Josef Škola, krajský koordinátor intenzivní péče a primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici.

Kapacita covidových JIP v kraji byla v minulých dnech navýšena o zhruba dvacet lůžek. „Volných je aktuálně 14 lůžek intenzivní péče,“ řekl ve čtvrtek v poledne Škola. Další rozšiřování, hlavně v případě intenzivních lůžek, už ale není reálné, nemocnice narážejí na personální stropy.

Ze špitálů v kraji bylo do jiných regionů od 24. února transportováno 18 pacientů s covidem-19. „Převezli jsme 11 pacientů v intenzivní péči a 7 ze standardních lůžek,“ upřesnil Josef Škola.

První pacient zamířil z Ústí do Vsetína, vrtulníky letěly i ze Žatce do Ostravy, z Děčína na Vysočinu. Stroje armády či policie převážely pacienty z nemocnic v Ústeckém kraji hlavně na Moravu, kde bylo volněji. Lidé s koronavirem mířili do jiných krajů i po silnici, jeden pacient byl převezen sanitkou z Děčína do Prahy, v pondělí 1. března pak putovalo pět nemocných ze Žatce do Brna velkokapacitním sanitním vozem.

Nyní ale už i Morava, která ještě v minulých dnech výrazně pomáhala několika krajům, hlásí, že místa rychle dochází. Někde už je také plno. „Další mezikrajské převozy momentálně neplánujeme. Sami se snažíme zvládnout situaci,“ uvedl pro Seznam Zprávy koordinátor intenzivní péče pro jižní Moravu Vladimír Šrámek. „Myslím si, že už nové případné požadavky akceptovat nebudeme, protože se nám samotným rezerva tenčí. Počet intenzivních covidových lůžek už je pouze řádově v jednotkách, takže i pro nás už to začíná být docela těžké,“ sdělil ČTK hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Také Zlínský kraj má poslední místa, o něco volněji má ještě Moravskoslezský kraj. Ke čtvrtku 4. března je v celé ČR ještě k dispozici 149 JIP lůžek pro lidi s koronavirem. Několik krajů ale už má ve svých nemocnicích zcela plno.

Pokud se špitály v Ústeckém kraji opět přiblíží naplnění kapacity, mohou transporty znovu rychle začít. „Zatím to potřeba není, ale pokud by to nastalo, můžeme opět požádat o pomoc. Kam by se převáželo, je předčasné spekulovat, určitě bychom využili národní dispečink lůžkové péče, který dobře funguje,“ pokračoval krajský koordinátor intenzivní péče v Ústeckém kraji.

V případě potřeby je Ústecký kraj připraven využít také pomoc z Německa, nabídlo ji hned několik spolkových zemí včetně Saska a Bavorska. Případné transporty by pravděpodobně probíhaly z jedné vybrané nemocnice. „Pokud bude potřeba, určitě tuto možnost přivítáme. Nyní se vše připravuje administrativně a technicky, abychom mohli nabídku využít, až to bude aktuální,“ dodal Josef Škola.

Možnost převozů do zahraničí potvrdila ve středu česká vláda, kterou řada lidí kritizovala za to, že přijetí pomoci trvalo příliš dlouho. Lékaři po této možnosti volali dlouhodobě, vítají ji. Kromě Německa nabídlo pomoc také Švýcarsko, jedná se s Polskem. Vláda oponovala tím, že české kapacity byly dosud dostatečné.

V Ústeckém kraji evidují hygienici v tomto týdnu opět rekordní čísla nově nakažených. Podle informací z ministerstva zdravotnictví přibylo v regionu v úterý 1372 případů, což je nejvíce v letošním roce. Ve středu 3. března bylo 1337 nově nakažených. V minulém týdnu bylo ve čtyřech dnech číslo vyšší než 1100.

V kraji byla potvrzena také britská mutace koronaviru, jihoafrická oficiálně zatím v regionu není. Situace je všude špatná, nejhorší pak v regionu na Děčínsku. Hygienici doufají, že pomůže nařízený lockdown. „Vysoká čísla můžeme čekat nejméně jeden až dva týdny. Doufáme, že díky opatřením pak začnou klesat, že opatření rychle zaberou,“ řekla krajská hygienička Lenka Šimůnková.