Poprvé měl na dvou menších nemocnicích zavlát prapor Krajské zdravotní již 1. dubna, o tomto termínu již několik měsíců mluví především představitelé kraje. Necelé tři týdny před tímto termínem je již jasné, že jej bude nutné opět posunout.

„Ten termín budeme muset o něco posunout. Nemáme zatím přesnou představu o kolik. Jedná se o týdny, nanejvýš měsíce. Rozhodně ne o roky,“ připustil pozdější přechod pod zdravotnický holding předseda představenstva Krajské zdravotní Adam Vojtěch s tím, že vliv nad rumburskou nemocnici převzal Ústecký kraj loni, kdy ji vykoupil za 63 miliony korun z konkurzní podstaty a zařadil ji pod svou příspěvkovou organizaci Krajská majetková.

Ta ale neměla nejmenší zkušenosti s provozováním zdravotnického zařízení, neměla ani potřebné licence. Proto se začalo mluvit o jejím začlenění do KZ. Litoměřickou pak plánuje KZ převzít přímo. „Neměli jsme z pozice představenstva veškeré potřebné informace, i od bývalého pana ředitele. Nyní musíme ještě analyzovat, co je potřeba udělat k úspěšné akvizici,“ doplnil Vojtěch.



Zpomalení začlenění těchto dvou nemocnic do struktur Krajské zdravotní zmínil v rozhovoru s Deníkem také jako jeden z důvodů odvolání bývalého předsedy představenstva Jindřicha Zetka hejtman Jan Schiller. „Akvizice Rumburku bude prodloužená až do konce roku, posune se i akvizice Litoměřic. Pan Zetek nám neoznámil, že to ve své podstatě takto udělat nejde. Předešlé vedení se zavázalo k tomu, že nebude přebírat další nemocnici. Což nám zamlčel,“ popsal problém při převodu hejtman Schiller. V Litoměřicích pak není podle hejtmana projednán přechod pod Krajskou zdravotní například s odbory.

Sám Zetek ale pochybení při začleňování dalších dvou nemocnic do největšího zdravotnického holdingu v zemi ale odmítl. „My jsme na to tlačili. Pochybnosti okolo převodů byly právě jedním z důvodů pro odvolání ředitele Chodackého, protože do týmu, který to měl zajistit, jmenoval lidi, kteří na podobné věci nikdy nedělali. Opakovaně jsem na to upozorňoval, bohužel mne nevyslyšel,“ obhajuje se bývalý předseda představenstva Krajské zdravotní Jindřich Zetek s tím, že do Rumburka poslal jako ředitele náměstka pro zdravotní péči žatecké nemocnice Petra Malého.



Kromě angažmá v Krajské zdravotní totiž zároveň působí jako ředitel nemocnice v Žatci. „Tam to nikdo nebyl schopen odřídit. Díky mé aktivitě se ten Rumburk vůbec rozjel,“ dodal Zetek.