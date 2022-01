Kvůli očekávanému prudkému šíření nové varianty koronaviru přijal děčínský dopravní podnik preventivní opatření. První čtyři sedačky za řidičem a vedle řidiče budou zapáskované a nebude možné je obsazovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ A. Vanžura

„Cílem těchto preventivních opatření je redukce vzájemného kontaktu mezi řidiči a cestujícími, aby se povedlo co nejdéle udržet na městských linkách MAD Děčín bez nutnosti dalšího omezování,“ uvedl dopravní podnik na svém webu. V některých městech pak i omezují vstup do autobusu předními dveřmi. To ale v Děčíně možné není, protože řidiči odbavují cestující.