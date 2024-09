„Při částečné uzavírce mostu se dají očekávat dopravní komplikace a zpomalení dopravy, které by vedlo k omezení zásobování staveb Správy železnic, které je pro obě akce zcela zásadní. Velký vliv se dá očekávat i na náhradní autobusovou dopravu, jejíž jediná objízdná trasa vede přes tento most,“ vysvětluje mluvčí SŽ Dušan Gavenda, proč začali jednat o možném odkladu se správcem státních silnic.

Obě dvě organizace, ŘSD i SŽ, spadají pod ministerstvo dopravy a jsou největšími správci dopravní infrastruktury v Česku. V případě České Kamenice ale předem nedokázaly své investiční akce, které byly dlouho předem známé, sladit a jejich konflikt řeší až na poslední chvíli těsně před začátkem prací na mostě. Gavenda ale nedostatečnou komunikaci mezi organizacemi spadajícími pod jeden resort odmítá.

„V tomto případě naopak je pozitivní zprávou, že se dvě státní organizace dokážou domluvit, vyjít si vstříc a zrealizovat tak obě stavby efektivně a bez vynaložení dodatečných finančních prostředků, které by souběh staveb přinesl,“ říká Gavenda s tím, že stále probíhají jednání s ŘSD o možné přesunu rekonstrukce mostu na jaro příštího roku.

ŘSD přitom má již delší dobu vysoutěženého dodavatele, dokonce již vítězi tendru předalo staveniště. Není tak jasné, zda nabídka, se kterou vítězná firma do soutěže šla, bude platná i příští rok. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by nutné zakázku znovu vysoutěžit, což by mohlo přinést její další odklad.

Deník požádal o vyjádření také Ředitelství silnic a dálnic. To ale během dvou dnů nebylo schopné ani přes urgenci na zaslané dotazy týkající se především koordinace a dalších termínů rekonstrukce mostu odpovědět.

Odklad opravy mostu bude znamenat pro Českokamenické prodloužení nekonečné rekonstrukce hlavní průtahové silnice městem, kterou Ředitelství silnic a dálnic opravuje již několik let. Nejprve na několik etap opravilo povrch silnice, následovala do dvou let rozdělená úprava původně velmi prudké zatáčky u pivovaru a nyní měla následovat kompletní rekonstrukce mostu u Lidlu. Ta měla být hotová příští rok na jaře. Po jejím odsunutí ale teprve na jaře začne.