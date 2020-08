Uzavírka mostu v Benešově potrvá od začátku září do poloviny prosince

Je jasno. Během rekonstrukce mostu v Benešově nad Ploučnicí nad železniční trati čeká osobní i nákladní auta velká objížďka. Do soukromého areálu bývalého Benaru, kterým je možné opravovaný most objet, totiž budou moci vjet pouze autobusy. Vyplynulo to z jednání mezi krajem a majitelem areálu. O uzavírce mostu už Deník informoval v průběhu července.