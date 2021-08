Půl druhé miliardy korun získal Ústecký kraj z programu REACT, zaplatit z nich plánuje právě nemocnice v Děčíně, Chomutově nebo v Rumburku. „Nyní očekáváme druhou tranži do REACTu z Evropské komise, takže už se připravuje rozhodnutí k podpisu. Na vládu je připraveno rozhodnutí, aby celá tranže ve výši 5,4 miliardy korun šla ve prospěch zdravotnictví,“ uvedla po jednání v děčínské nemocnice ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) s tím, že projekt přestavby největšího zdravotnického zařízení v okrese Děčín je vysoko hodnocený. „Pokud půjde tranže v celé výši, budou pokryty projekty v Ústeckém kraji v plné výši a bude důvod k oslavám,“ dodala Dostálová.

Na jeho přípravě se podílel také dnešní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který byl do druhého nástupu do čela rezortu předsedou představenstva Krajské zdravotní. „Pro mne je to naprosto zásadní investice, důležitá je nejen pro toto město, ale i pro celý kraj, protože se zde vytvoří klíčové pracoviště urgentního příjmu s operačními sály a jipovými lůžky,“ doplnil Vojtěch, který se během svého působení v KZ se stavem děčínské nemocnice seznámil. Podle jeho slov je přestavba pro další fungování nemocnice nezbytná a bez evropských peněz by se do ní nebylo možné pustit.

Mohutná přestavba nemocnice sebou přinese také demolice některých stávajících budov a hlavně omezení pro pacienty. Stavba totiž zasáhne do provozu jednotlivých oddělení, bude proto rozdělena na několik etap, aby dopad rekonstrukce na zdravotní péči byl co nejmenší.

Urgentním příjmem a přilehlými odděleními by ale investice do nemocnice neměly skončit. V plánu je také nová porodnice a gynekologie za téměř 400 milionů korun, které propojí s novými budovami a internou tubus s chodbou. „Pro nás je zdravotnictví priorita. Celkem se nám podařilo pro další období získat z Evropy 50 miliard, za období 2014 – 2020 to bylo jen osm miliard,“ řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO), který se návštěvy děčínské nemocnice zúčastnil společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Peníze ale Krajská zdravotní nedostane předem, rozsáhlou rekonstrukci bude muset předfinancovat z úvěru, který si nedávno vzala. Dotaci 150 milionů dostane teprve poté, kdy budovy dokončí, nainstaluje vybavení a spustí alespoň zkušební provoz. K tomu by mělo dojít v závěru roku 2023.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) je půl druhé miliardy z REACTu začátek investic, které chce současné vedení kraje získat pro zdravotnictví. „Dokázali jsme to jak v Rumburku, tak i v Litoměřicích, kde jsme převzali nemocnice. V rekonstrukcích budeme i nadále pokračovat. Budeme využívat všech zdrojů, abychom zdravotnictví co nejvíce zpřístupnili lidem,“ doplnil hejtman.