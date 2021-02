Pod přezdívkou „Ústečan“ chtěl Martin K. (jeho totožnost redakce zná) ve videochatu zachyceném po herečce vydávající se za 12letou dívku, aby se svlékla, poslal jí porno a podobně nemístně komunikoval i s dalšími herečkami.

I když mu filmaři rozmazali tvář, řada diváků Martina K. poznala v kině podle typického hlasu a vyjadřování. Ostudou to ale neskončilo, začala se o něj zajímat policie. A skoro na den přesně rok po uvedení snímku do kin na něj čeká další „premiéra“: koncem února se bude z pochybného jednání zpovídat za soudní ohrádkou.

Jak přiblížil mluvčí ústeckého okresního soudu Martin Kredba, muž byl v křížku se zákonem ve dvou bodech. V prvním ho dozorující státní zástupkyně Lenka Pošíková žaluje z „lehčího“ přečinu pokusu o zneužití dítěte k výrobě a šíření pornografie, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a ohrožování jeho výchovy.

Druhý bod už je závažnější a týká se výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, za což mu hrozí trest dvou až tří let vězení a zákaz činnosti. Martin K. není jediný, kdo uvízl „v síti“ filmařů. Kvůli snímku se policie začala zabývat víc než pěti desítkami lidí. Do fáze obžalob už pokročily i další případy takzvaných sexuálních predátorů, kteří na své oběti číhají v kyberprostoru. Včetně páru ze Sokolova, který s jednou z hereček usiloval o skupinový sex. Jeden z pražských obvodních soudů už podmíněně potrestal i Marka V., který se s protagonistkou snímku potkal v kavárně a chtěl s ní na hotel. Další podmínku dostal v Praze i Matouš K.

Policie poprvé kontaktovala štáb filmu už v květnu 2019, kdy zveřejnil první ukázku. „Vyžádali si materiály k mužům, kteří se osobně potkali s herečkami a předcházela tomu otevřená komunikace o sexu,“ popsal režisér Vít Klusák. Z této první várky filmaři policistům zpřístupnili uskutečněných chatů 12 mužů a jednu ženu.

Materiály na všechny osoby

Po premiéře na jaře 2020 chtěla policie materiály takřka ke všem osobám, s nimiž dívky intenzivněji komunikovaly. Došlo tak na dalších 40 případů. Tvůrci snímku dali mužům zákona impulz, už ale nemohli tušit, co vyšetřovatelé predátorům zjistí navrch. To byl pravděpodobně i případ Ústečana. Nemá být souzen jen za to, jak mluvil s herečkami předstírajícími 12leté slečny. Ale i za to, co našli počítači, který mu zabavili.

Jak vylíčil Klusák, hned po uvedení snímku kontaktovala štáb řada lidí, kteří se s Martinem K. potkali jako s organizátorem nebo vychovatelem. „Posílali nám i fotografie, jak je drží kolem ramen. Jedné slečně došlo, proč se cítila tak podivně, když jí osahával kotník pod stolem,“ dodal Klusák.

Nikdo se ale filmařům nesvěřil s ničím závažnějším. „I sexuologové říkají, že lidé, kteří se něčeho takového dopouští v on-line prostředí, to nemusí provádět v reálu. Asi mu vyhovovalo pohybovat se mezi dětmi, ale nemusel nutně překročit určitou čáru,“ zauvažoval Klusák.

Stovky dětí a rodičů

V měsících následujících po premiéře se na dětské linky důvěry začaly obracet stovky dětí a jejich rodičů, kteří odkazovali k snímku s tím, že se potýkají s podobným problémem. To je vedle trestně právních dopadů další efekt dokumentu, který jeho tvůrci přivítali víc než kriminalizaci jednotlivých predátorů. „Původně nám nešlo o to chytit pár chlapů,“ potvrdil režisér. Dokument „Mnohem víc jsme chtěli poukázat na o dost širší fenomén.“ Dokument V síti bude mít televizní premiéru už zanedlouho. Kanál ČT1 ho uvede 10. března ve 20.10 hodin.

Pozitivní dopad snímku na osvětu o pastích, které na nejmenší číhají na internetu, si chválí odborníci na bezpečí dětí. „Klusák udělal strašně moc. Hlavně že to téma vůbec otevřel. Spoustu rodičů se o to začalo zajímat,“ řekla Jana Pěchová z Dětského krizového centra, které provozuje non-stop linku důvěry pro nezletilé k rizikům kyberprostoru. I lidi z branže šokovaly věci, které při natáčení filmu vypluly na povrch.

„Ani ne tak nízký věk obětí. Ale jakou rychlostí se predátoři na děvčata nalepovali a jak bezskrupulózně do toho šli,“ vysvětlila Pěchová. „Když jsme viděli, že někteří z nich jsou schopni uchýlit se k vydírání, vyhrožování a velmi agresivním metodám, říkali jsme si, že by nám nevadilo, kdyby u nich policie zazvonila,“ dodal Klusák. Odborníci se teď obávají, jaký bude mít vliv na zneužívání „v síti“ distanční výuka za epidemie. „Přikovali jsme i nejmladší děti k počítačům, proti čemuž jsme dřív brojili,“ připomněla Pěchová.