Přechody ve Hřensku a v Dolní Poustevně jsou po dvou měsících od zavedení opatření proti šíření koronaviru otevřené. Jejich znovuzprovoznění přesně před týdnem schválila vláda. „Vás do Čech samozřejmě pustíme, pokud předložíte negativní test nebo půjdete do karantény, protože jste v Německu dlouhodobě pobývala. Vašeho partnera ale bohužel jako Němce pustit nemůžeme, protože nejste manželé," vysvětloval v pondělí odpoledne jeden z policistů na hraničním přechodu ve Hřensku smíšenému česko-německému páru, který mířil za rodiči Češky do Čech.

Nově otevřeného přechodu jen v pondělí využily stovky lidí, především pendlerů mířících do Německa za prací. „Od rána je vše plynulé, žádné dlouhé kolony se netvoří. Stojí tu vždycky nanejvýš pár aut najednou,“ řekl další z policistů na nově otevřeném přechodě.

Po projetí českou kontrolou pak mohli řidiči v klidu pokračovat do Saska, na německé straně totiž žádné kontroly nejsou.

Od pondělí je možné hranice překračovat nejen ve Hřensku, ale také mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz. O jeho otevření usilovali především místní. Starosta Robert Holec proto sepsal žádost o možnost překračovat státní hranici i v tomto městě v západní části Šluknovského výběžku. Během pouhých dvou dnů tuto žádost podepsalo více než 1 300 lidí.

Kulturní život se probouzí

Od dnešního dne bude návštěvníkům přístupné Oblastní muzeum v Děčíně v letním režimu, a to od začátku května do konce srpna vždy od úterý do neděle od 10 hodin do 18 hodin. Během uzavření místní pracovníci nelenili a věnovali se zpracování sbírek, úklidu, propagaci i přípravě modernizace expozic. „Finanční ztráta v tržbách asi nebyla zásadní, odhadem do 100 000 korun. Mnohem větší problém pro nás představuje zastavení krajských programů na modernizaci expozice, depozitářů atp. Hodně mě například mrzí, že nemůžeme zadat přípravu lodního trenažéru pro děti, který měl hodně oživit expozici plavby,“ posteskl si ředitel muzea Vlastimil Pažourek.

Epidemie koronaviru narušila rozjetou návštěvnickou sezónu, museli zrušit odhadem 20 akcí. „Snažíme se udržet zvýšené hygienické standarty. Nečekáme školní výpravy ani hromadné zájezdy. U individuálních prohlídek je u nás riziko velmi malé,“ doplnil Pažourek.

Své dveře otevře i Muzeum Rumburk, kde prodloužili výstavu Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem do 14. června. „Dnes ještě mohou návštěvníci zhlédnout výstavu věnující se velikonočním zvykům různých krajů českých zemí. A mohou se těšit na otevření zcela nové výstavy Aleše Nováka Minerály zahraničí aneb těžký život horníků,“ řekla Kamila Lišková z rumburského muzea. To je otevřeno v úterý a ve středu od 10.00 do 15.00 hodin, ve čtvrtek a pátek od 10.00 do 17.00 hodin.

Filmoví nadšenci mohou vyrazit do kina Střelnice v Rumburku, kde kvůli dodržení hygienických podmínek museli snížit kapacitu maximálně na 40 diváků. „Vzhledem k současné situaci distributoři prozatím neuvolňují do kin filmové premiéry, a tak vám můžeme nabídnout pouze filmové tituly, které měly svou premiéru již dříve. Jedná se o filmy, které byly a stále jsou divácky úspěšné,“ zdůraznila ředitelka Domu kultury Střelnice Šárka Štruplová Růžičková. V úterý promítnou animovaný film pro celou rodinu Frčíme, v dalších dnech se mohou diváci těšit na Ježka Sonica, dokument V Síti či horor Neviditelný.

V pondělí obnovila provoz pokladna Městského divadla Děčín. „Téměř všechny na jaře a v létě zrušené tituly se nám podařilo přesunout na podzim a zimu. A tak vlastně poslední část sezóny 19/20 bude otevírací částí sezóny 20/21. Program bude špičkový a návštěvníci se mají na co těšit,“ dodal ředitel divadla Jiří Antonín Trnka.

Lidé vzali v pondělí útokem kadeřnictví, u některých se tvořily i fronty. Posunutí termínu otevření ocenili i Hogo Fogo Barbers v Děčíně. „Hlad po našich službách je obrovský a jsme moc rádi, že můžeme všechny ty chlapy opět rozmazlovat,“ řekl za barbershop David Němec. Během karantény provozovali e-shop s jejich kosmetikou. „Dodržujeme striktně všechna nařízení, od dezinfekce přes roušky až po měření teploty bezkontaktním teploměrem při vstupu,“ dodal Němec. Zákazníky přivítali i v děčínském New Man Barber Shopu, který po dobu uzavření přišel o finance. „Je skvělé, že jsme mohli opět otevřít. Vybavili jsme se rouškami, štíty i dezinfekcí, takže veškeré bezpečnostní opatření jsou zajištěná,“ řekla za tým Olga Nováková.

Nějakou dobu už fungují

Od 1. května jsou už otevřená českošvýcarská informační střediska v Krásné Lípě, Dolní Chřibské a Jetřichovicích ve víkendovém režimu, tedy o pátcích, sobotách a nedělích. “Pokud nedojde k nečekanému zvratu ve vývoji koronavirové situace, mohla by se vrátit do plného provozu v červnu. Návštěvníkům jsou u nás dostupné všechny turistické cíle s výjimkou plavby na pramicích soutěskami Kamenice. V současné době však v národním parku platí zákaz pohybu návštěvníků mimo značené turistické cesty, a to z důvodu vysokého požárního nebezpečí,” nastínil situaci ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Od pondělí 27. dubna mohou lidé zavítat do děčínské zoo, která byla uzavřená po dobu šesti týdnů. Za tu dobu přišla téměř o milion korun „Lidé doslova vzali útokem náš e-shop a spousta z nich se rozhodla podat pomocnou ruku i formou adopce některého z našich zvířat. V e-shopu jsme do konce dubna prodali suvenýry a vstupenky za téměř 100 tisíc korun. Na adopcích se pak vybralo dokonce 130 tisíc korun, nejštědřejší dárce poslal na chov zvířat neuvěřitelných 25 tisíc korun. Svého patrona získala i zvířata, která dosud žádného neměla. Například sambar skvrnitý, lemur červený vari nebo takin indický,“ svěřila se mluvčí zoo Alena Houšková. Od znovuotevření navštívilo zoo už téměř dva tisíce lidí.