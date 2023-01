„Dave, slez si trochu níž a tam máš lano,“ zněly strží Olžin pád v Českém Švýcarsku do vysílačky jasné pokyny. Směřovaly ke dvojici mužů visících na lanech v prudkém srázu ve výšce několika desítek metrů nad v současné době jedinou přístupovou cestou ke Pravčické bráně. Tam se snažili shodit kámen, který uvolnil před přibližně dvěma týdny vývrat vzrostlého buku. „Nyní si to tu pročištuji a odhazuji volné kameny, aby kámen spadl přesně tam, kam chci,“ hlásil ze svahu do vysílačky stavbyvedoucí Tomáš Zedník.

Při zahájení prací nebylo jasné, zda bude možné kus skály shodit najednou, nebo jej bude nutné ve stráni rozbít na menší části. Nakonec vyšla první možnost. Než se skalní blok s hlomozem zřítil dolů, bylo potřeba několika pokusů, ze svahu se mu totiž příliš ochotně nechtělo. „Museli jsme použít páčidla, motyky na odkopání zeminy, sekyromotyky na kořeny. Bylo to náročné,“ popsal zadýchaně Zedník jen chvíli poté, kdy se spustil ze svahu. Jen o několik minut dříve se jemu a jeho kolegům podařilo na pátý pokus velký kámen shodit do údolí. V některých chvílích to z cesty naproti srázu vypadalo, že stojí těsně pod uvolněným kamenem a ten je při pádu musí zavalit. „Dělám to dvacet let a chci se večer vrátit domů k dětem. Ten kámen byl převážený na druhou stranu, než jsem stál já, nemohl na mne spadnout,“ řekl se smíchem Zedník.

Cestu na Pravčickou zatarasil kámen, s obnovou soutěsek se počítá do půl roku

Práce čtveřice mužů specializujících se na výškové práce v nitru národního parku ovšem nekončí. Velká část uvolněného skalního bloku totiž zůstala viset nad hranou skály nad Olžiným pádem. „Je tam ještě spousta rozbitých kusů, a ty nyní budeme sundavat dolů, aby to nikomu neublížilo. Následně musíme popadané kameny buď rozdrtit na písek, nebo je odnést mimo cestu,“ přiblížil Zedník.

Může za to buk

O problémech na jediné přístupové cestě k Pravčické cestě se správa národního parku dozvěděla před dvěma týdny, kdy na cestu z vysoké skály spadly první kusy kamene. „Ukázalo se, že kořenový systém vyvráceného buku destabilizoval poměrně velký skalní objekt, který by byl do budoucna nebezpečný,“ poznamenal mluvčí správy národního parku Tomáš Salov s tím, že s odstraněním skalního bloku spěchali právě proto, aby bylo možné otevřít cestu k Pravčické bráně. České Švýcarsko je totiž i během letošní zimy vyhledávané turisty, kterým nahrává spíše jarní nebo podzimní charakter dosavadní zimy.

Cesta na Pravčickou bránu je otevřena jen od pátku do neděle, od pondělí do čtvrtka totiž lesníci kácejí stromy poškozené letním požárem, které by mohly na cestu spadnout. „Uvolněný kámen bohužel situaci změnil a cestu bylo nutné uzavřít i o víkendech. To se nyní změní a víkendový přístup bude opět umožněn,“ dodal Salov. O zpřístupnění bude správa informovat na sociálních sítích.