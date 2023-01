Požár značně poničil Edmundovu soutěsku.Zdroj: Zdeněk PánekČást bloku se již zřítila, jeho větší část stále visí uvolněná nad cestou, po které chodí i mimo sezonu poměrně hodně lidí. Správa parku proto nyní hledá specializovanou firmu, která by skálu shodila. Kdy nastoupí, není zatím jasné. Rychlost prací může ovlivnit i počasí, pokud by nasněžilo, bylo by nutné sanaci odložit. Náklady se vyšplhají na nejméně desítky tisíc korun, nejnákladnější bude doprava materiálu a nářadí na místo shozu.

Pravčická brána patří k největším tahákům Českého Švýcarska. Správa národního parku proto nyní vyzývá návštěvníky, aby za současného příznivého počasí vyrazili do jiných částí Labských pískovců. „V oblasti je k dispozici řada alternativních cílů, kterých návštěvníci mohou využít, například rozhledny v Janově či Růžové, vyhlídka na Malé Pravčické bráně, skalní hrádek Šaunštejn a mnoho dalších na Jetřichovicku, Českokamenicku, Krásnolipsku nebo v západní části Labských pískovců,“ láká na další místa Tomáš Salov.

Při požáru u Hřenska hořelo na holinách rychleji než v lese, ukazuje studie

Správa národního parku zároveň pracuje na harmonogramu odstraňování požárových škod, kvůli kterým je stále velká část Českého Švýcarska neprůchozí. Velmi často se jedná o ty nejatraktivnější lokality. Podle Salova je potřeba udělat celou řadu zásahů, které budou stát nejméně vysoké desítky milionů korun. Tolik peněz ale správa národního parku k dispozici nemá, je tak zřejmé, že potřebné finance navíc bude muset poslat stát prostřednictvím ministerstva životního prostředí. „Jsou tam priority jako je Gabrielina stezka nebo soutěsky. Ty se pokusíme během prvního pololetí alespoň provizorně zpřístupnit,“ přiblížil Tomáš Salov. Kromě toho bude potřeba věnovat se opravě vysokozátěžových bariér nad Hřenskem, které brání pádům kamenů nebo stromů na domy v obci a které letní požár také poškodil.

Tak dlouho ale Hřensko, které je na příjmech ze soutěsek do velké míry finančně závislé, nechce. „To je špatné, to nás zařízne. Vždyť je počasí na to, aby se tam pracovalo každý den. Každý den je možné kácet,“ je rozhořčený starosta Hřenska Zdeněk Pánek a říká, že obec má již nyní připravenou a vyčištěnou plavební dráhu. „Potřebovali bychom, aby se začalo jezdit nejpozději v dubnu,“ dodává starosta Pánek s tím, že doposud přesný harmonogram prací od správy parku nedostal.