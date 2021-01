V současné době je očkovací látka nedostatkovým zbožím a kapacity očkovacích center výrazně převyšují dodávky vakcíny Comirnaty od firem BioNTech a Pfizer. V příštích měsících by ale denně do Česka měly proudit denně až desítky tisíc dávek. Takové počty už nejsou nemocnice schopné zvládnout. KZ proto oslovila Sdružení praktických lékařů.

„Mohu, myslím, deklarovat, že naprostá většina praktických lékařů z Ústeckého kraje je připravena očkovat své pacienty při zajištění plynulých dodávek vakcín a ostatního nezbytného materiálu do našich ordinací,“ řekl předseda oblastního Sdružení praktických lékařů Roman Houska.

O zapojení praktiků stojí také samotná Krajská zdravotní, která je vzhledem k současné situaci mnohdy na hranici svých personálních možností. „Vítáme jednoznačně postoj našich kolegů z řad praktických lékařů, kdy většina je připravena zapojit se do očkování proti covid-19. Nebudeme nikomu zastírat, že i naše kapacity jsou prostě zcela logicky omezené,“ uvedl generální ředitel KZ Aleš Chodacki.

Praktičtí lékaři oslovení Deníkem ale nic nevěděli o tom, že by se měli do vakcinace zapojit, případně že by svou účast přislíbili.

„O něčem takovém vůbec nic nevím, v souvislosti s očkováním proti covidu jsme nedostali ani řádek. Přitom mám na starosti i několik domovů pro seniory, jejichž klienti by měli být očkovaní mezi prvními,“ postěžoval si praktický lékař ze Žatce Ondřej Vít s tím, že ve chvíli, kdy bude mít dostatek podkladů a následně i vakcín, do očkování se zapojí. Do jeho ordinace chodí okolo pěti tisíc lidí.

V téměř identické situaci je pak Vítův kolega z Děčína Petr Skála. Ani jeho nikdo neoslovil s dotazem na případnou účast ve vakcinační kampani. „Jediné, co jsme dostali, byl dopis, ve kterém nás žádali, abychom poslali seznam lidí z naší ordinace, kteří by měli zájem se očkovat. To se ale týkalo pouze zaměstnanců, nikoliv pacientů,“ řekl Skála, který pečuje o přibližně tři a půl tisíce pacientů.

Kromě dalšího náporu administrativy se oba oslovení praktici obávají velkého nárůstu telefonátů do ordinace. „Už nyní mi lidé často volají kvůli očkování a já jim nemám co říct,“ přiblížil určitou bezradnost praktických lékařů Vít. Podle Skály přinese očkování praktikům také výrazně větší náklady. „Je možné, že kvůli vyřizování hovorů a objednávání pacientů na očkování budu muset přijmout dalšího člověka. Už nyní se přitom stává, že když přijdeme po víkendu do ordinace, máme na telefonu desítky a desítky zmeškaných hovorů,“ doplnil děčínský praktik.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění Covid-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společností Pfizer/BioNTech 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení.