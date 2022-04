„Když jsem na ně narazila u Tesca v Jirkově poprvé, viděla jsem to bledě. Říkala jsem si, vždyť má každý pračku, kdo v nich asi tak bude prát?“ podělila se o prvotní pochybnosti Jaroslava Koukalová. Názor si poopravila, když její děti postihla viróza a doma rostla kupa špinavého ložního prádla. „Byla to opravdová spoušť. Pomohlo, že jsem to mohla odvézt a na jeden zátah vyprat. Využila jsem i sušičku. Bez ní bych čekala dny, než to všechno bude suché,“ pochvalovala si.

Pro Ilonu Smejkalovou z Děčínska představovala venkovní pračka řešení v době, kdy se její automatka porouchala. „Oprava byla záležitostí na dny. Hodit prádlo do tašky a zajet s ním do prádlomatu, bylo nejhladší řešení,“ ocenila.

Prací kiosky pojmou od osmi do osmnácti kilogramů špinavého prádla. Patří společnosti Best Series, která jich má po celé republice více než čtyřicet. Nejčastěji stojí u obchodních řetězců Tesco, Kaufland a také u myček. Společnost ale jedná o umístění dalších se starosty měst a obcí. V Ústeckém kraji jsou zatím tři prádlomaty. Stojí u Tesca v Mostě, Jirkově a v Děčíně.

Využití je jednoduché. Zákazník vloží textil do pračky a může si jít vyřídit nákup. O prášek se starat nemusí, je automaticky dávkovaný. Před koncem navoleného pracího programu přijde textovka, že je čisté prádlo k vyzvednutí. Jak provozovatel ujišťuje, veřejné pračky jsou denně čištěné a dezinfikované.

Kdo je využívá nejčastěji? „Naší cílovou skupinou je normální Čech s velkým prádlem,“ říká zástupce společnosti Jan Holý. „Jak jsme ale zjistili, mezi první zákazníky, kteří si přijdou vyprat, většinou patří starší lidé, co ještě pamatují prádelny v panelácích. Nosí deky, kabáty a další věci. Prostě všechno, co se jim běžně nevejde do pračky,“ doplnil.

S velkým prádlem chodívají také chalupáři, lidé, kteří se rozvádějí a ještě se zařizují, ale i menší penziony a restaurace. Prádlomaty přicházely vhod i za covidu a užitečné jsou za současné uprchlické vlny.

Zařízené jsou hlavně na objemné prádlo. Osmnáctikilovou dávku je možné vyprat za dvě stě korun a vysušit za dalších padesát. Stále častěji však lidé využívají i menší osmikilové pračky pro běžné praní. Za využití platí sto padesát korun.

Platit je možné hotově i platební kartou. Podle provozovatele však lidé z 80 až 90 procent využívají bezhotovostní placení.