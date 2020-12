Když učitelka Dana Karmannová z Teplic v těchto dnech otevřela obálku s vyúčtováním spotřeby elektrické energie, nestačila se divit. Nedoplatek 6000 korun ji před Vánocemi rozhodně nepotěšil. „Na jaře i na podzim nám doma denně běžely několik hodin čtyři počítače. Manžel a já pracujeme z domova, děti měly školu na dálku. Čekala jsem větší spotřebu, ale až takový propad tedy ne,“ komentovala nemilý předvánoční dárek žena ze čtyřčlenné rodiny. Na příští rok jim dodavatel automaticky zvýšil zálohy. Home office je letos pro někoho vítaný benefit. Avšak pracovat z domova znamená vyšší výdaje za chod domácnosti.

Když totiž pracujete z domu, pravděpodobně se neobejdete bez počítače a také Wi-Fi připojení. K tomu si svítíte, používáte rychlovarnou konvici pro uvaření kávy. Jako kulisu máte zapnuté rádio nebo televizi. Navíc v této době více topíte a také chodíte častěji na toaletu. To vše se odráží ve spotřebě.

Jen za spotřebu proudu a plynu utratí člověk pracující na home office denně oproti běžnému chodu domácnosti navíc zhruba 10 korun. Vychází to z modelového příkladu, který v těchto dnech propočítala například společnost Bohemia Energy.

„Nejvyšší položky jsou za topení a vaření oběda. Dále využívání kancelářských spotřebičů,“ sdělila k propočtům Hana Novotná z Bohemia Energy. Modelovým příkladem byla účetní, která pracuje z domova v Ostravě. „Notebook má zapnutý přibližně 8 hodin denně. V zimě topí v rodinném domku o velikosti 120 metrů čtverečních plynem na 21 stupňů. Čtyřikrát denně si zapne rychlovarnou konvici a v poledne si na plynu za hodinu uvaří oběd,“ popsala Novotná. Za roční práci z domova, za předpokladu 250 pracovních dnů se navýší spotřeba o 2500 korun. V ostatních částech republiky jsou ceny podobné.

Zvyšuje se také spotřeba vody. Lidé oproti běžnému stavu, kdy chodí do firem, využívají doma častěji toalety. A také myjí více nádobí, neboť ještě vaří dětem. „Každý den stojím u dřezu několikrát. Tu opláchnu hrnek, v poledne musím uvařit dvěma synům, kteří nechodí do školy. Všichni chodíme na záchod. A měřiče se točí a točí,“ poznamenala prodavačka Jana Tůmová z Liberce, která sice není doma na home office, ale do práce stejně nechodí, protože jsou obchody zavřené.

Lidé letošní možnou zvýšenou spotřebu kvůli práci z domova zatím neberou příliš v potaz. Nemyslí na průběžné navýšení záloh, aby případně předešli šoku při otevření obálky s ročním vyúčtováním. „Významný nárůst zákaznických požadavků na úpravu záloh speciálně v souvislosti s prací z domova neevidujeme. Obecně se dá říci, že většinu úprav záloh od zákazníků zaznamenáváme po vyúčtovací faktuře, kdy si někteří preventivně zálohy spíše navyšují, neboť mají obavy z neplánovaného doplatku,“ uvedla Hana Novotná z Bohemia Energy. Podobně to vidí Iveta Kardianová ze Severočeských vodovodů a kanalizací. „Spotřeba domácností je vyšší, ale že by si kvůli tomu někdo zvyšoval zálohy, to jsme nezaznamenali,“ konstatovala.

Protipólem předešlých reakcí lidí na práci z domova může být například přístup Radka Tomšů z Teplic, který za běžného stavu dojíždí za prací do Ústí nad Labem. „Tím, že jsem doma, ušetřím dost peněz za cestu do práce a také čas. Takže elektřinu tím pádem moc neřeším,“ zmínil.

Více kávy i vína

Home office řeší v souvislosti s dopady letošní koronakrize po celém světě. Prací z domova se v celosvětovém měřítku zabýval například nizozemský Národní institut pro rozpočtové informace. Podle výsledku zveřejněné studie stojí každého zaměstnance home office v průměru 1,99 eura denně, tedy 440 eur za rok. Při výpočtu nákladů pro jednoho člověka pracujícího z domova bral v úvahu položky jako spotřebu toaletního papíru, kávy, náklady na spotřebu energií nebo amortizaci pracovního stolu či kancelářské židle.

Odlehčení do celého tématu vnesla mladá pracovnice v bankovnictví Helena, když v jedné z diskuzí na Facebooku uvedla, že i do jejího rodinného rozpočtu se určitým způsobem promítá práce z domova. „Mám tím pádem výraznou spotřebu vína,“ napsala se smajlíkem.