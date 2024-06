Velké problémy pro řidiče přineslo v pátek 7. června ráno řícení skal na Děčínsku. Po silnici na Janov bylo kvůli padajícím kamenům nutné zavřít silnici mezi Děčínem a Ústím nad Labem, kde ze skály na Jakubským tunelem začaly padat kameny. Jak dlouho bude silnice neprůjezdná zatím není jasné.

Uzavírka silnice u Děčína kvůli padajícímu kamení | Foto: MPDC

Velké komplikace to přináší především lidem z Jakub a Těchlovic, kteří nemohou nejkratší cestou do Děčína. Na padající kameny upozornily správu a údržbu silnic v pátek ráno projíždějící řidiči. Krajský správce silnic nechal komunikaci okamžitě uzavřít, protože nevěděl, jak velký je nestabilní blok ve skále.

Ještě během pátečního dopoledne se pak podařilo sehnat sanační firmu, která nebezpečné kusy skály odstraní. "V sobotu začneme pracovat na odtěžení nestabilních částí. Je to poměrně velké, takže silnice bude uzavřena minimálně do konce víkendu. Přesněji to budeme vědět během neděle," řekl Deníku Aleš Kocián ze Správy a údržby silnic.

V průběhu sanace budou z bezpečnostních důvodů pod skálou umístěné pevné zábrany, které znemožní průchod i chodcům.

Starostové fotbalové zlato už mají, nyní doufají v úspěch reprezentace na Euru

Nejkratší objízdná trasa vede přes horní část Jakub, ta je ale zcela nevhodná pro větší auta, navíc by zde mohlo docházet k nepříjemným dopravním situacím. Silnice je totiž velmi úzká, na většinu její trasy se vejde pouze jedno auto. Je také možné jet z Těchlovic přes Rytířov a Lesnou. Jednoznačně nejspolehlivější, ale také nejdelší, je ale objízdná trasa přes Ústí nad Labem.

Skalní řícení se dotklo také hromadné dopravy, přímo pod skálou jezdí linka 450 spojující Děčín, Ústí nad Labem a Chlumec. "Autobusy jezdí pouze v úseku Chlumec - Těchlovice. Mezi Děčínem a místem sesuvu krajské autobusy nejezdí, protože je zde možné využít linku děčínské městské autobusové dopravy," řekl Deníku pracovník centrálního dispečinku Dopravy Ústeckého kraje. Pro cesty do Těchlovic a dál je možné z Děčína využít také vlaky, které jezdí každé dvě hodiny mezi Děčínem a ústeckým Střekovem. Vlaky po pravobřežce jezdí i nadále, přestože trať vede tunelem proraženým přímo skrz skálu, ze které kameny padají.

Mohlo by vás také zajímat: Děčín vrátí část vstupného z Labefestu, jeho trvalé přestěhování možné není