Dnes, ve čtvrtek 4. dubna, je tomu přesně rok, kdy rozhlednu a přilehlou chatu na Vlčí hoře zachvátil požár. Chatu se hasičům zachránit nepodařilo, věž rozhledny ale před řáděním živlu ochránili. Na její obnovu se složili dárci a prostřednictvím sbírky na Donio poslali bezmála 600 tisíc korun. Brzy se přidala i pomoc v podobě dobrovolnických brigád v rámci projektu Stezky z lásky, aby na rozhledně mohli lidé v květnu oslavit 135 let od jejího otevření.

Požár rozhledny na Vlčí hoře. | Video: Hasiči Krásná Lípa

Požár vypukl loni 4. dubna krátce po půl třetí ráno. Oranžové plameny byly mezi stromy vidět už z dálky. Přístup pro těžkou techniku hasičů nebyl snadný, natáhnout museli v lese několik desítek hadic a vodu dálkově dopravit až k požáru. Zřízeno bylo také čerpací stanoviště. Velkým pomocníkem hasičů byla krásnolipská čtyřkolka, se kterou po nalezení nejvhodnější přístupové cesty dopravovali materiál i dýchací přístroje k místu. Dohašování probíhalo až do rozednění. Požár poškodil tři strany dřevěného opláštění věže, u propojení chaty s rozhlednou se oheň dostal dovnitř a poškodil několik schodů. Poškozená byla také střecha a vstupní dveře, několik oken žárem popraskalo. Přilehlá chata shořela úplně.

Škodu město Krásná Lípa, kterému rozhledna patří, vyčíslilo na přibližně dva miliony korun. Policisté společně s experty od hasičů požár začali vyšetřovat a vyloučili technickou závadu. K zapálení rozhledny se nakonec kriminalistům přiznal bývalý strážce parku Jiří L., který měl založit také nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii Česka v národním parku České Švýcarsko.

Požár na Vlčí hoře 4. dubna 2023:

Lidé těsně po požáru na Vlčí hoře začali na sociálních sítích nabízet pomoc finanční i fyzickou, kdy chtěli pracovat na opravě oblíbené dvanáct metrů vysoké vyhlídkové věže. V tu chvíli měl krásnolipský Klub českých turistů, který se o památkově chráněnou rozhlednu stará už desítky let, v plánu vyhlášení sbírky na platformě Donio.cz. To se brzy podařilo, dárci nakonec na obnovu rozhledny poslali téměř 590 600 korun. Přidali se také dobrovolníci, kteří při brigádách místo zvelebovali. „Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří se již dvakrát v rámci projektu Stezky z lásky pustili do vyčištění spáleniště a odstranění sutě na Vlčí hoře,“ uvedl předseda KČT Krásná Lípa Václav Hieke. Rozhledna tak bude díky nim připravena na své jubileum, v sobotu 11. května oslaví 135 let od svého otevření.

Brigády po zimní pauze pokračují od dubna. „Letos budeme zde na Vlčí hoře pokračovat v likvidaci spáleniště, třídění materiálu a vynášení sutě, aby se jedna z nejkrásnějších rozhleden opět stala magnetem zážitků a zalesněný vrch zase příjemným místem. Začínáme v sobotu 6. dubna, pokračovat budeme ještě 27. dubna a 4. května. Na místě rozhledny také vrcholí stavební práce, aby se vše stihlo do květnových oslav,“ sdělila jedna z organizátorek brigád Stezky z lásky Sváťa Mejvaldová.