„Je třeba připravovat převzetí území ze strany národního parku České Švýcarsko a v tuto chvíli jsme ve fázi, že máme rozděleno místo zásahu na čtyři sektory. V tuto chvíli je jeden sektor připraven k předání," řekl Vlček. Nejblíže předání je podle něj oblast u obce Janov. Na dalších třech sektorech dál pokračují hasební práce. Hasiči zmenšili zasaženou plochu z 1060 hektarů na 398 hektarů.

Poté, co hasiči zásah ukončí, budou muset na místě záchranné složky dál asistovat. „I na místech, kde dosud nehořelo, tak se nám kořenovým systémem vznítil požár, dnes třeba tady nad Hřenskem," řekl Vlček. Do budoucna se bude podle něj diskutovat zejména podoba bezzásahových zón z pohledu požární ochrany. „Jsme v situaci, kdy například obec Mezná nemá požární vodu, není tam zabezpečený vodovod pro hašení, což je jeden ze základních atributů proto, aby tam mohl probíhat úspěšný zásah," podotkl Vlček.

Na převzetí území zasaženého požárem se musí připravit jak ministerstvo životního prostředí, tak jeho příspěvková organizace národní park České Švýcarsko, uvedla dnes v Hřensku ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). „Budeme poté pokračovat v koordinačních a dozorových pracích," doplnila. Jejím cílem je zabezpečit území tak, aby bylo po zpřístupnění pro obyvatele a také turisty bezpečné. Hubáčková řekla, že národní park na tak velký požár nebyl připraven. Prevenci vzniku požárů chce probrat s obcemi, nejen v Českém Švýcarsku, ale ve všech parcích.

Omezený vstup do národního parku platí do 12. srpna. Vzhledem k rozhořívání ohnisek i na místech, kde to hasiči mnohdy ani neočekávají, bude park zavřený i po pátku 12. srpna. „Možná budeme omezovat vstup v širším rozsahu. Budeme o tom rozhodovat příští týden v pondělí," dodala ministryně. Vlček řekl, že se mohou ohniska rozhořívat i měsíce po vyhlášení likvidace.

U rozsáhlého požáru zasahuje 1000 hasičů už třináctý den, v hašení pomáhají i vrtulníky a letadla. Dnes po poledni do Česka znovu přiletěly dvě letadla Canadair z Itálie.