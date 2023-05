Po necelých 18 hodinách se hasičům podařilo uhasit požár, který založil ve čtvrtek 18. května opilý mladík nedaleko Pravčické brány. Po loňských zkušenostech s historicky největším požárem hasiči poslali na místo chvíli po ohlášení devět jednotek, policejní vrtulník s bambi vakem a vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Vyšší je už pouze zvláštní stupeň. Požárem se zabývají pro možné obecné ohrožení také policisté. Po uhašení požáru je cesta na Pravčickou bránu opět volně průchozí.

Hasiči zasahovali u požáru nedaleko Pravčické brány. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Hasiči hlídali místo požáru celou noc, ráno jej pak prošli s termokamerami. „Po opakovaném měření termokamerou nebylo ani ráno nic naměřeno. V 8.13 byla nahlášena likvidace požáru,“ oznámili v pátek ráno hasiči. Na místě ponechali pouze dva sudy s vodou pro případ, že by se rozhořelo nějaké skryté ohnisko, které nevypátrala ani termokamera.

Pravděpodobného žháře se podařilo zadržet krátce po založení požáru. Les měl zapálit pyrotechnikou, kterou si údajně koupil na tržnici ve Hřensku. Svou roli sehrál také alkohol, po zadržení měl pozitivní zkoušku na alkohol. „V souvislosti s požárem jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, nicméně forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem prověřování. Doposud jsme nikoho neobvinili,“ uvedla v pátek dopoledne policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Krátce před 18. hodinou policisté informovali, že muže již obvinili. "Před malou chvílí policejní vyšetřovatel muži sdělil obvinění z trestného činu Obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání je vedeno na svobodě," napsali na twitteru.

Rychlému odhalení požáru, které zabránilo jeho rozšíření do katastrofických rozměrů, pomohla také větší přítomnost strážců národního parku, kteří se vydali do terénu společně s policisty. V sousedním Sasku totiž 18. května slavili Den otců. „Tento svátek je v chráněných územích na české i saské straně regionu obvykle doprovázen častějšími přestupky ze strany některých výletníků, proto správy národních parků na obou stranách hranice strážní služby posilují,“ přibližuje každoroční martyrium mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov s tím, že požářiště si správa parku od hasičů již převzala. Z preventivních důvodů budou strážci parku této lokalitě věnovat v příštích dnech zvýšenou pozornost. „Děkujeme všem hasičských sborům, které se podílely na včerejším zásahu. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří vědí, že do přírody cigarety, petardy a další zdroje ohně rozhodně nepatří,“ dodává Salov.

Správa parku si po loňských zkušenostech pořídila čtyřkolku s vybavením pro hašení požárů, využívat ji budou strážci. Vozidlo momentálně čeká na registraci, aby mohlo vyjet.

Podobný případ, kdy turista s pyrotechnikou zapálil v Českém Švýcarsku les, přitom není první. Loni v dubnu kvůli nepochopitelnému chování takových turistů vyjížděli hasiči k požáru shodou okolností také nedaleko Pravčické brány. Podle svědků za požárem mezi Gabrielinou stezkou a Křídelní stěnou byli právě lidé odhazující zábavní pyrotechniku. Před rokem hasičům trvalo dva dny, než oheň uhasili, mohl za to i velmi těžko přístupný terén.