Přestože na území Národního parku České Švýcarsko platí zákaz rozdělávání ohňů bez výjimky, jedno neuhašené ohniště v úterý 7. května večer zalarmovalo hasiče i pracovníky správy parku. Krátce před 22. hodinou vyrazili na vyhlídku Rudolfův kámen v Jetřichovicích, kde podle oznámení mělo hořet.

Neuhašené ohniště na Rudolfově kameni v Jetřichovicích | Foto: Se svolením Jaroslava Hocko

Oheň na tísňovou linku nahlásila žena, která jej spatřila ze vzdálenějšího místa. Na místo se okamžitě vydali také pracovníci správy národního parku, kteří zasahující jednotky podporovali také nedávno pořízenou technikou, dronem vybaveným termovizí.

Když hasiči dorazili na místo, našli opuštěné ohniště. Protože se jedná o místo pro techniku nepřístupné, museli hasiči na vyhlídku dopravit desítky litrů vody k hašení pěšky.

„Skála v místě ohně při prohlídce dronem s termokamerou vykazovala teplotu přes 170 stupňů Celsia. Chatka ani okolí Rudolfova kamene ohněm dotčeny nebyly. Zasahující hasiči ohniště uhasili s využitím zádových vaků, na vrchol Rudolfova kamene museli ve tmě a náročném terénu dopravit zhruba 100 litrů vody,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Neuhašené ohniště hasiči prolili a zabránili tak požáru. Po ukončení zásahu pracovníci správy parku zkontrolovali také širší okolí, a to hlavně místa, kde v minulosti už ohniště zaznamenali.

Správa Národního parku České Švýcarsko přitom zhruba před týdnem přijala protipožární opatření v podobě „semaforu“. Ten v případě požární výstrahy, kterou vydává Český hydrometeorologický ústav, omezuje návštěvy turistů v chráněném území. Přestože v těchto dnech je požární riziko v národním parku opět na nízkém stupni a návštěvníci mohou na území bez omezení, rozdělávání ohňů nebo kouření je zakázáno vždy. Zákaz se vztahuje i na používání kempingových vařičů.

„Zákonem je zakázáno také nocování na území národního parku, včetně jednoduchého přespání, tak zvaného bivakování. Porušení těchto pravidel může Správa Národního parku České Švýcarsko v případě zjištění pachatele postihnout v závislosti na závažnosti jednání blokovou pokutou do výše 10 tisíc korun, ve správním řízení může být přestupci uložena pokuta do výše 100 tisíc korun. V případě, že se nejedná o přestupek, ale o trestný čin, spadá postih do kompetence orgánů činných v trestním řízení,“ doplnil Salov.

Od vzniku národního parku v roce 2000 do současnosti hořel les na jeho území více než osmdesátkrát. Ve většině těchto případů bylo příčinou právě lidské zavinění, stejně jako u nejrozsáhlejšího lesního požáru v novodobé historii Česka, který v národním parku vypukl předloni v červenci. Ten postupně zasáhl více než tisíc hektarů lesa, tedy přibližně osminu rozlohy národního parku.

