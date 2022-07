Co je vaším úkolem? Česko požádalo o mezinárodní pomoc v podobě letecké techniky. My jsme zareagovali nabídkou našeho Modulu leteckého hašení, který má ve výbavě vrtulník ministerstva vnitra, případně alternativně vrtulník ozbrojených sil. Aktuálně tu zasahujeme s vrtulníkem ministerstva vnitra Mi-171 s třítisícilitrovým bambi vakem. Vrtulník má pětičlennou posádku, k tomu je k dispozici šestičlenný tým. Dohromady nás tady je jedenáct.

Jaké úkoly má pozemní část kontingentu?

Leteckou část si zajišťuje letka ministerstva vnitra, my máme za úkol zajistit vše ostatní. Tedy přistávací plochu, plnění palivem, případně bambi vaku vodou. Pokud by nebyl dostupný vodní zdroj, jako je zde Labe, jsme schopni zajistit doplňování vodou z vlastní nádrže o objemu 54 tisíc litrů. Tu můžeme postavit kdekoliv v terénu tak, aby byla co nejblíže požáru a vrtulník se mohl co nejrychleji točit.

Čerpání z řeky je pro vás ale ideální, ne?

Ano, pro vrtulníky je to ideální. Ale už jsme naši nádrž nabídli štábu, který to zvažuje. Protože na opačné straně požáru není dostupný vhodný zdroj vody. Zatím je tam ale zadýmený prostor, takže by vrtulníky nemohly kvůli bezpečnosti létat.

Zažil jste podobně velký požár?

Máme požáry velkých rozměrů i u nás na Slovensku. Krajina je tam velmi podobná, požáry jsou také v těžko dostupném terénu a využíváme při jejich hašení mnoho letecké techniky. I nyní máme na Slovensku požár na ploše přibližně 30 hektarů v extrémně nedostupném terénu, do kterého se nedostane kolová technika. Byly na něm nyní nasazené vrtulníky letky ministerstva vnitra i ozbrojených sil. Teprve po zlepšení situace jsme mohli uvolnit jeden vrtulník do Čech.