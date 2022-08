Hubáčková nyní bude čekat na celkové vyhodnocení požáru, do jeho ukončení nechtěla komentovat budoucnost vedení správy národního parku. Někteří místní politici totiž dlouhodobě tlačí na odvolání ředitele správy Pavla Bendy, jedním z důvodů podle jejich názoru je i to, že vedení národního parku nechalo po kůrovcové kalamitě suché dřevo v lese. Posloužit mělo jako zdroj živin pro nový samovolně vznikající les. „Mrzí mne, a to je situace ve všech národních parcích, že nejsme se samosprávami domluveni. Samosprávy mají většinou dobrovolné hasiče. Smlouva o výpomoci dobrovolných hasičů by mohla být jedním z prvků prevence. Toto si prověřím a myslím si, že je to velmi důležité pro všechny národní parky,“ doplnila Hubáčková.

ONLINE: V Českém Švýcarsku hoří dva týdny. Nejkritičtější místo je nad Hřenskem

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou muset hasiči asistovat v národním parku i po ukončení zásahu, protože bude stále hrozit znovuvznícení požáru kořenovým systémem. Vznikne také společná pracovní skupina hasičů a rezortu životního prostředí. „Abychom mohli v takovém území zasahovat, bude nezbytné se do budoucna bavit o přístupových komunikacích, odstupových plochách z hlediska možného přenesení požáru, týká se to požární vody,“ uvedl Vlček s tím, že například na Mezné není zabezpečena požární voda.

Podle jeho názoru je potřeba v případě požáru rychle soustředit na místo dostatek sil a prostředků, aby se zabránilo jeho dalšímu šíření.