Po dlouhých téměř třech týdnech by se mohli v sobotu ráno vrátit do svých domovů lidé z části Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Podmíněné je to tím, že se hasičům podaří požár do pátku zlikvidovat a všechna území předat správě národního parku. Turisté si i tak budou muset na návrat do Českého Švýcarska ještě počkat.

Boj o Meznou. | Foto: HZS ČR

V pátek předat zbývající plochu správě a na místě nechat pouze necelých sto hasičů. Takový je plán pro příští dny. Pokud proti hasičům nebude počasí nebo se neobjeví další skrytá ohniska, vrátí se evakuovaní o víkendu domů. „Dnes dopoledne jsme se s hasiči a dalšími zainteresovanými stranami dohodli na plánu dalšího postupu. Každopádně konkretizovat dnes, kdy dojde k otevření komunikace, je velice předčasné. Stane se tak, jakmile to bude možné,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidován. Evakuovaní se mohli vrátit domů Podle starosty Hřenska Zdeňka Pánka budou moci v takovém případě na Meznou a Mezní Louku pouze ti, kteří tam bydlí nebo tam mají nemovitost. „Všem budu osobně vydávat na Vysoké Lípě propustky, které budou na jméno a registrační značku auta,“ říká starosta Pánek, který svou úřadovnu dočasně přesune na území jiné obce. Silnice od hotelu Klepáč až na Mezní Louku bude totiž i nadále uzavřená, předpoklad je, že do konce srpna. Na Meznou bude možné jezdit pouze přes Vysokou Lípu, jejíž obyvatelé se jako první z evakuovaných již vrátili domů. Cizím vstup zakázán Propustky bude kontrolovat policie, která bez ní nikoho dál nepustí. Celá oblast rovněž bude – i v případě ukončení evakuace – uzavřena pro turisty. Ti si budou muset na návštěvu této části Českého Švýcarska pravděpodobně ještě několik týdnů počkat. „Nabádal jsem všechny, kteří pojedou na Meznou, aby nechali doma své příbuzné a opravdu tam jeli jen majitelé nemovitostí a lidé, kteří tam bydlí. Nikomu jinému propustku opravdu nevydám,“ varuje starosta. Důvodem je bezpečnost lidí i hasičů, kteří se zde stále budou pohybovat. Technika nebo doprava. Děčín odhaduje náklady spojené s požárem na 400 tisíc Hasiči každý den zmenšují plochu zásahu o desítky hektarů a postupně předávají požářiště správě národního parku. „Děláme vše pro to, aby se nám podařilo do pátku předat celé zasažené území,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Zda se tak opravdu stane a lidé se budou moci v sobotu ráno skutečně vrátit do svých domovů, bude jasné nejpozději během pátku. Ještě ve středu se přitom nad benzinovou stanicí, kde hasiči již několik dní nehasili, znovu rozhořel oheň. Kromě evakuovaných obcí by se mohla v případě příznivého vývoje otevřít také cesta vnitřním Hřenskem až k odbočce na Janov, stejně jako silnice do této vesnice nad údolími Labe a Kamenice. Naopak i nadále zůstane uzavřená Pravčická brána a soutěsky řeky Kamenice. Tu Edmundovu požár velmi silně zasáhl a nejprve ji musí prozkoumat geologové. Následný úklid popadaných stromů nebo výměna ohořelého zábradlí bude trvat pravděpodobně týdny.

