Své první nasazení si vyzkoušela v tom nejhorším, co ji snad mohlo potkat. Tedy při obraně Mezné, do které se zakously plameny minulý týden v noci z pondělí na úterý 26. července. „Přilnula jsem k integrovanému záchrannému systému, vždy mne to zajímalo, bavilo mne sledovat, jak pomáhají lidem. Záchranář tak byl jasná volba,“ říká Koubová.

Psychicky náročný zásah

Více než fyzicky pro ni byl první zásah náročný psychicky. Po evakuaci Mezné a vytvoření útočných proudů hasiči čekali tři hodiny, než se začne něco dít. „Viděli jsme, jak se oheň přibližuje. Nevěděli jsme, jak to bude velké, z jakých stran nás to vezme. To bylo trošku stresující,“ popisuje svou první zkušenost. Hasiči po celou dobu doufali, že se k nim oheň tolik neblíží. Začali si ale dělat fotky, na kterých mohli postup ohně velmi dobře vidět.

V kytlické jednotce ale není jedinou ženou, dohromady jich v modré uniformě slouží šest. „I když by se mohlo zdát, že jsou to holky, které nám tu vaří nebo uklízí, tak tomu tak rozhodně není. Jezdí s námi pracovat, což jsme si vyzkoušeli i při našem doposud nejtěžším zásahu ve Hřensku,“ vysvětluje velitel hasičů z Kytlic Jan Havránek.

Právě před výjezdem na historicky nejrozsáhlejší požár v Česku projevila Lucie Koubová zájem vyjet s jednotkou. Původně měla být hasičům k ruce, pokud by něco potřebovali. Případně měla pořizovat fotografie. „Když jsem viděl, jak byla aktivní a nenápadně se přibližovala k nám na proud, tak jsme ji na její vlastní žádost vyzkoušeli. V tu chvíli to nebylo nic extra nebezpečného. Poprvé na proudu byla v pondělí,“ popisuje první nasazení mladé hasičky Havránek.

Nejprve výcvik

Než se mohla dostat k hašení, musela projít výcvikem, kterým pravidelně prochází všichni dobrovolní hasiči. Ten zahrnuje nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti.

„Musíme mít nějakou fyzičku i ve škole, kde jsme měli část výuky u hasičů. Takže se to dá zvládnout. Při samotném zásahu to byl adrenalin, že se něco děje, musím něco řešit a hlavně to nesmím pokazit,“ říká Koubová, podle které by hasiček u zásahů mohlo být mnohem více.

Podle jejího velitele se Koubové stoprocentně podařilo uspět a získat obrovský respekt všech mužských členů jednotky. „Pokud nechtějí jít do takového zásahu, tak je spousta jiných činností, u kterých mohou být platné. Děláme hromadu asistencí nebo akcí, kdy jezdíme s ukázkami na tábory. Další dvě holky u nás jsou profesionální zdravotnice, takže nás mohou drilovat zdravovědou,“ popisuje možnosti hasiček Havránek.

Lucii Koubovou čeká ještě rok studia na záchranářské škole. Poté musí absolvovat povinný rok v nemocnici a pak chce zamířit k záchrance. „Kluci se ale nemusí bát, že o mne přijdou,“ dodává se smíchem hasička. Do jednotky ji totiž přivedl její přítel, se kterým se seznámila právě na záchranářské škole.