Jednou z obcí, které druhou šanci využijí, jsou Prackovice nad Labem na Litoměřicku. Ta si v prvním kole požádala o více než 90 tisíc korun. Vedení Prackovic ale neposlalo žádost i datovou schránkou, jak to vyžadovaly podmínky. „Měli jsme informaci, že nám peníze chtějí dát a jen hledají cestu. Jsme moc rádi, že se to povedlo, stoprocentně toho využijeme,“ říká starostka Andrea Svobodová Křešová. Pokud Prackovice se svou žádostí uspějí, poputují peníze do obecního rozpočtu. Podle starostky totiž všechny potřebné výdaje už dříve uhradily Prackovice ze svého.