/FOTO/ Na desítky počítají vyplavené domy v Dolní Poustevně a v Lobendavě v Severní na Šluknovsku. V Severní přitom voda udeřila podruhé během krátké doby, před necelými třemi týdny se zde totiž protrhla bobří hráz a voda zaplavila několik domů. Do nich znovu natekla voda i v sobotu. Podle údajů hydrometeorologů spadlo v okolí Lobendavy na každý metr čtvereční okolo 130 litrů vody.

Přívalové deště poničily v Lobendavě a v Dolní Poustevně desítky domů. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

„Měli jsme tu během chvilky tak čtyřicet centimetrů vody, ještě je to vidět na zdech. Znovu, stejné to bylo po těch bobrech,“ ukazuje Jiří Pokorný z Severní u Lobendavy. Na poslední chvíli stihl jen vyvézt auto z garáže, celé přízemí mu ale zaplavila voda. Horší ale bylo, že se při povodni zranila jeho manželka. V přízemí ve vodě uklouzla a zlomila si ruku. V tu dobu se ale sanitka neměla do Severní jak dostat, zaplavená byla i silnice. „Uklízel jsem do tří v noci. Po pár hodinách spánku od rána pokračuji. Všude tu bylo bahno,“ říká ve vyklizeném přízemí pan Pokorný. Podle jeho slov bylo vody srovnatelně jako před jedenácti lety při bleskových povodních.