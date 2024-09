Alexandr Vanžura dnes 17:04

Až na 7,5 metru by mohlo v příštích dnech vystoupat Labe v Děčíně. To by přineslo značné dopravní komplikace ve městě. Již nyní město staví první protipovodňové zdi. Pokud se předpověď naplní, další postaví začátkem příštího týdne.