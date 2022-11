Ministerstvo pro místní rozvoj, které dotační titul Živel 2 vypsalo, obhajuje vyšší spoluúčast obcí tím, že nebyl vyhlášen nouzový stav ani stav nebezpečí. Na peníze navíc musely obce čekat nečekaně dlouho proto, že loni byly všechny finance z programu Živel vyčerpány po ničivém tornádu na jižní Moravě. S penězi na obnovu obecní infrastruktury zničené velkou vodou ale nepočítal ani státní rozpočet na tento rok. Dostaly se do něj až po letní novelizaci.

Pomalost ministerstva prodražuje povodňové škody. Úplně zbytečně

Pokud by Poustevna neměla našetřené peníze, které původně měly směřovat například do opravy kulturního domu nebo nových cyklostezek, úplně by se na nejméně dva roky zcela zastavil rozvoj města. Na další investice by totiž nemělo. „Pokud vyjde dotační titul Živel 2, tak máme po rozpočtu na příští rok. Vzdát se té dotace je poslední možnost, mosty opravit musíme,“ prohlásil Holec s tím, že budou muset omezit naplánované investice, které mohou počkat do dalších let. Odloží tak například vybudování nových zastávek po celém městě nebo revitalizaci rybníků.

Hledání milionů

V podobné situaci je také nedaleká Lobendava, kde v červenci 2021 spadlo během několika málo hodin 150 milimetrů srážek. Také v této malé vesnici musí najít dalších šest milionů navíc. „Počítali jsme s 90 procenty podpory. Ale musíme si s tím poradit i tak. Rozhodně se této dotace nevzdáme, ze svého bychom na to vůbec neměli,“ řekl starosta Lobendavy Stanislav Jirásek. Ten počítá s tím, že do Živlu 2 nepřihlásí všechny poškozené komunikace, aby obec ušetřila. Mosty ale opravit musí. „Jsou to důležité věci, které musíme udělat. Rozhodně nás to ale přibrzdí. Budeme třeba muset odložit opravu a hlavně zateplení obecního úřadu,“ zmínil možné škrty Jirásek. Pokud vše půjde dobře, mohli by v Lobendavě stejně jako v Poustevně začít stavět příští rok. Tedy téměř dva roky od povodní.

Robert Holec, který zároveň stojí v čele Svazku obcí Sever, se obrátil tento týden na ministerstvo financí a pro místní rozvoj. „Argument, že nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, neberu. Stejně tak neberu argument, že v Živlu 2 nikdy vyšší příspěvek nebyl. My nemůžeme za to, že povodně přišly až po tornádu,“ dodal starosta Dolní Poustevny.

Rok od povodní. Stát nedal obcím na Děčínsku dosud ani korunu

Výrazně smířlivější je starosta Kunratic u Cvikova Michal Iwanejko. V této obci na Českolipsku loni v červenci povodně napáchaly škodu za přibližně 15 milionů korun. „My jsme už nepočítali s tím, že nám někdo něco dá. Každé procento je tak dobré, 70 je skvělých,“ je spokojený starosta vesnice s asi šesti stovkami obyvatel. Podle Iwanejka nepočítají s tím, že by opravili vše v původním rozsahu. „Nebudeme například obnovovat jeden most, od kterého je to k jinému, novému, jen asi sto metrů,“ vysvětlil kunratický starosta s tím, že základní opravy především nezpevněných silnic museli jako jinde udělat už loni ze svých finančních zdrojů. Stejně jako vyměnit třeba vodou zničené dveře v obecní budově.

Nové mosty vydržely

Oproti obcím na Šluknovsku mají Kunratice, podobně jako třeba Markvartice nebo Dolní i Horní Habartice na Děčínsku, relativně nové mosty. Většina z nich totiž byla obnovena po bleskových povodních v roce 2010 a loňské řádění živlů přestály bez úhony. „Na zbývající opravy se kromě Živlu 2 budeme snažit využít i další dotační tituly,“ doplnil Michal Iwanejko.

Bleskové povodně přišly po přívalových deštích 17. července 2021. Mezi nejvíce zasažené obce patřila Dolní Poustevna a Lobendava. Velké škody napáchala velká voda také v Děčíně, kde zcela zničila několik silnic, v Dolním Žlebu podemlela pilíř železniční trati. Ta je jedinou kapacitní spojnicí Česka a Německa, kvůli poškození byla několik dní uzavřená. Řeka se valila ještě dlouhé hodiny po konci deště středem Hřenska, kde poškodila například velké parkoviště. Na Liberecku pak velká voda nejvíce poničila Zákupy, Kunratice u Cvikova nebo Písečnou. Ve stovkách milionů korun počítal škody také Liberec.