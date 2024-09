Takto to ve středu 18. září dopoledne vypadalo u Labe v Děčíně. Hladina tou dobou dosahovala 645 centimetrů, stoupnout by podle předpovědi meteorologů měla maximálně o dalších šest centimetrů.

Aktuální stav hladiny Labe je možné sledovat ZDE.

Na Smetanově nábřeží hasiči dopoledne čerpali vodu u protipovodňových stěn, od rogala zmizel také nový poesiomat, který město během povodní pro jistotu nechalo sundat. Uzavřená je stále kvůli popadaným stromům cyklostezka směrem ke Staroměstskému mostu. Pod vodou je také cyklostezka v úrovni TJ Kajak Děčín na Starém Městě a přilehlé parkoviště.

Podle stále aktualizované předpovědi meteorologů by Labe v Děčíně mělo kulminovat na 651 cm v noci ze středy na čtvrtek 19. září. Třetího stupně povodňové aktivity, tedy více než 560 centimetrů, by hladina Labe měla dosahovat až do soboty 21. září.

