Jen trosky zbyly z parkoviště nad hotelem Klepáč ve Hřensku. Během několika desítek minut jej odnesla po sobotních přívalových deštích voda. Uvězněno tu zůstalo téměř šedesát lidí a téměř dvě desítky aut. O svoz turistů ohrožených přívaly vody se postarali během sobotního odpoledne hřenští hasiči.

Povodeň poničila ve Hřensku jedno z velkých parkovišť, kde zůstala stát řada aut. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

„Přijeli jsme v sobotu odpoledne a chtěli jsme jít na Pravčickou. Tam jsme už ale nedošli, přes vodu to nešlo. Tak jsme šli zpátky, ale ani do Hřenska se už nebylo možné dostat,“ líčí mladý pár z Humpolce, který přijel do Českého Švýcarska na krátkou dovolenou. Z parkoviště u vodopádu je nakonec museli na velké tatře odvézt hasiči, pro menší auto byla cesta řekou tekoucí po silnici od Mezní Louky do Hřenska nebezpečná. „Chtěl jsem si skočit do auta pro nějaké věci, ale ani to mne hasiči nenechali. Všude okolo se už valila voda,“ dodá muž z Humpolce.