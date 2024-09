V Děčíně je zavřená silnice do Dolního Žlebu od Čertovy vody, podjezd pod Tyršovým mostem a parkoviště pod městskou knihovnou. Zamířit aktuálně nemohou lidé ani přímo do knihovny, turistického infocentra a děčínské zoo. Uzavírky se dotkly také cyklostezek, a to části Labské stezky pod Kocandou, v Boleticích směrem na Těchlovice i cyklostezky Ploučnice kvůli hrozícím pádům stromů.

Další uzavírky se chystají v pondělí kolem poledne, kdy se začnou stavět další protipovodňové stěny. Ty vyrostou na kruhovém objezdu u Mototechny, u Lidlu na Ústecké, v průchodu kolem kurtů a v ulici 2. polské armády.

K dalším dopravním omezením může dojít vzhledem ke stoupající hladině Labe v podjezdu u Četransu v Malšovicích, ve Vodní ulici v Rozbělesích, na silnici vedoucí od zimního přístavu, na Labském nábřeží mezi Přípeří a Prostředním Žlebem, v ulici U Přívozu na Starém Městě, na silnici mezi Těchlovicemi a Jakuby, na parkovišti v Labské ulici pod internátem strojní a stavební průmyslovky a v Ploučnické ulici mezi Základní školou Březová a aquaparkem. „Prosíme majitele garáží u 'osmičky' na Starém Městě, aby si preventivně zajistili svůj majetek pro případ, že by se voda dostala až k těmto objektům,“ uvedlo město Děčín na své facebookové stránce.

Už od pátku 13. září se lidé nesvezou ani na lodičkách v Divoké soutěsce ve Hřensku. Do odvolání platí také doporučení omezení vstupu do lesů a parků kvůli nebezpečí pádu a vývratu stromů. Riziko je vysoké kvůli vytrvalému dešti, kdy je půda podmáčená, a silnému větru.